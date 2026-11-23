Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 22/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp, nhưng ông bày tỏ thất vọng khi hai bên chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích cách tiếp cận của Iran, cho rằng các nhà đàm phán nước này hay né tránh vấn đề.

Khi được hỏi về thông tin trên truyền thông nhà nước Iran, rằng nước này có thể tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa trên biển do Mỹ áp đặt, ông Trump cảnh báo các tàu Iran dám làm điều đó sẽ bị tấn công và đánh chìm.

Ông khẳng định lực lượng Mỹ sẽ nổ súng vào những tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu vẫn diễn ra bất chấp việc Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Gần đây, nhiều tàu thương mại bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Mỹ tại Bahrain cũng trở thành mục tiêu của các đợt tập kích.

Trong tháng 10, số vụ tấn công được báo cáo lên Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) - trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, đã vượt 30 vụ. Đây là lần đầu tiên con số này vượt ngưỡng đó kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Ngoài những cảnh báo quân sự, ông Trump còn khuyến khích người dân Iran tiếp tục xuống đường, sau khi xem các video ghi lại những cuộc biểu tình mới tại nước này.

Kể từ tháng 7, giao tranh giữa các bên vẫn xảy ra từng đợt, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Trump cho biết ông nghiêng về phương án nối lại các cuộc tấn công quân sự sau năm mới, nếu những cuộc thương lượng tiếp tục không mang lại kết quả.

Tuyên bố này cho thấy khả năng Mỹ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn vẫn được đặt ra, trong trường hợp hai nước không đạt được thỏa thuận sau ngày 1/1/2027.

Các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh tiếp tục thúc đẩy giải pháp đàm phán, do lo ngại những cuộc không kích mới của Washington có thể kéo theo một làn sóng tấn công trả đũa từ Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự mang tên Epic Fury, nhiều nước vùng Vịnh đã hứng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, trong đó có những vụ nhằm vào cơ sở năng lượng.

Ngày 21/11, một cơ sở công nghiệp dân sự tại Bahrain tiếp tục trở thành mục tiêu của cuộc tấn công được cho là do Iran tiến hành.

Qatar hiện vẫn đóng vai trò trung gian cho các nỗ lực đàm phán, chuyển thông điệp giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm khả năng đạt được thỏa thuận.