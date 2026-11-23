Nhà đầu tư startup Ben Narasin đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thương vụ IPO của Anthropic tại nhà riêng ở Thung lũng Silicon vào cuối tháng này. Khách mời sẽ được phục vụ rượu sake, vodka, Champagne Krug và mỗi người nhận hai lọ trứng cá muối.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn nhất, quan trọng nhất và đáng kinh ngạc nhất từng xảy ra trong lĩnh vực đầu tư vốn mạo hiểm”, Narasin, nhà sáng lập quỹ Tenacity Venture Capital, chia sẻ với CNBC. Đáng chú ý, ông thừa nhận mình thậm chí không đầu tư vào Anthropic.

Sự phấn khích này xuất phát từ quy mô chưa từng có của thương vụ. Anthropic huy động 93,5 tỷ USD thông qua IPO, đồng thời thu hút thêm 26 tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ mua cổ phiếu ở mức giá chào bán. Trong phiên giao dịch đầu tiên hôm thứ Năm, cổ phiếu công ty tăng 17%, đưa vốn hóa lên khoảng 1.800 tỷ USD.

Tuy nhiên, màn chào sàn đình đám lại diễn ra giữa lúc thị trường công nghệ Mỹ chao đảo. Nvidia mất 23% trong tuần, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một tuần của cổ phiếu này suốt 18 năm. Nasdaq cũng giảm 10% trong 5 phiên, ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 năm 2020.

Định giá khổng lồ đối mặt hoài nghi

Ngay sau IPO, giới đầu tư bắt đầu tranh luận liệu Anthropic có thể đứng ngoài làn sóng bán tháo cổ phiếu AI hay không.

Công ty sở hữu mô hình Claude phụ thuộc đáng kể vào chip xử lý tiên tiến, bộ nhớ và trung tâm dữ liệu. Điều này khiến Anthropic có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp phần cứng AI. Dù vậy, công ty cũng được kỳ vọng trở thành một trong những doanh nghiệp AI thuần túy đầu tiên trên thị trường chứng khoán đại chúng.

Diễn biến phiên giao dịch cuối tuần cho thấy Phố Wall vẫn hoài nghi về khả năng Anthropic tăng trưởng đủ nhanh để tương xứng với mức định giá khổng lồ. Vốn hóa tính theo lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn của công ty ở thời điểm cuối tuần vào khoảng 1.600 tỷ USD, chỉ đứng sau 6 doanh nghiệp Mỹ gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon và SpaceX.

Thương vụ IPO càng có ý nghĩa khi thị trường vốn mạo hiểm đã trải qua nhiều năm ảm đạm. Theo dữ liệu của giáo sư Jay Ritter thuộc Đại học Florida, các startup được hậu thuẫn bởi vốn đầu tư mạo hiểm huy động 73 tỷ USD qua IPO trong năm 2021. Nhưng trong 4 năm tiếp theo, con số này chỉ đạt tổng cộng 39 tỷ USD.

Số doanh nghiệp công nghệ lên sàn cũng giảm từ 126 công ty năm 2021 xuống còn 34 công ty năm 2025.

Nhà đầu tư thu về hàng chục tỷ USD

Theo bản cáo bạch IPO, tính đến tháng 9, các nhà đầu tư đã rót tổng cộng 141 tỷ USD vào Anthropic. Khoản đầu tư này giờ đây mang lại thành quả khổng lồ cho những quỹ đặt cược sớm vào công ty.

Tính theo giá IPO, Menlo Ventures và Lightspeed Venture Partners mỗi quỹ sở hữu lượng cổ phiếu Anthropic trị giá khoảng 25 tỷ USD. Bessemer Venture Partners cũng nắm giữ cổ phần trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Matt Murphy, đối tác tại Menlo Ventures, cho biết quỹ đã mang về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận cho ít nhất 5 nhà đầu tư góp vốn.

Đáng chú ý, thành công hiện tại của Anthropic từng là điều khó đoán. Năm 2023, mô hình Claude 2 gặp khó khăn khi cạnh tranh với sản phẩm của Google và OpenAI. Đến tháng 4/2024, các nhà đầu tư Bessemer còn cảnh báo có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ vốn nếu Anthropic không đạt mục tiêu kinh doanh.

Giờ đây, công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Nhưng giữa lúc cổ phiếu công nghệ lao dốc, thách thức lớn nhất của Anthropic không chỉ là duy trì tăng trưởng mà còn phải chứng minh mức định giá hàng nghìn tỷ USD của mình thực sự xứng đáng.

Tham khảo: CNBC