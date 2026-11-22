Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ ở Bahrain, ngày 21/11/2026

Theo thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hai hệ thống radar Patriot đặt tại các căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain đã bị tấn công.

"Các hoạt động hộ tống và yểm trợ trên không tốn kém của quân đội Mỹ trong khu vực không những không đạt được mục tiêu đề ra, mà còn khiến thiết bị và tàu thuyền được lực lượng này bảo vệ trên biển và trên không phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề", IRGC cho biết.

IRGC cảnh báo, họ coi không phận Iran là "ranh giới đỏ", và bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị đáp trả "một cách cứng rắn và dứt khoát".

Bộ Nội vụ Bahrain cáo buộc Iran tấn công một “cơ sở công nghiệp dân sự” hôm 21/11.

Đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này do vụ tấn công, gây ra thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong, bộ này cho biết.

Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin vừa được phía Iran đưa ra.

Cũng theo thông báo của IRGC, cuộc tấn công được phát động sau khi hai UAV trinh sát và chiến đấu của Mỹ - một chiếc MQ-1 và một chiếc MQ-9 Reaper - bị cáo buộc vi phạm không phận Iran.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin, cả hai UAV đã bị bắn hạ trên eo biển Hormuz và công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh đánh chặn.

Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang căng thẳng mới giữa Washington và Tehran, có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran vào cuối tháng 2/2026, gây ra nhiều tháng giao tranh, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Ban đầu, các bên đã tạm dừng giai đoạn xung đột trực tiếp vào tháng 4 và tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp do Pakistan và Qatar làm trung gian, dẫn đến bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 6, nhằm làm lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ vào tháng 7, chủ yếu do bất đồng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, và việc Washington từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Một số vụ leo thang căng thẳng đã xảy ra sau đó, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa tái khởi động các hành động thù địch.

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran hồi đầu tháng này đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào, làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ.