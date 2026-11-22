Thủ tướng Hun Manet cho biết các ngành sản xuất và nông nghiệp Campuchia vẫn duy trì khả năng chống chịu bất chấp việc đóng cửa biên giới với Thái Lan.

Ông nhấn mạnh nước này đang chuyển hướng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, đồng thời mở thêm các tuyến vận chuyển qua Lào và các cảng biển trong nước.

Phát biểu ngày 21/11 tại lễ khai mạc Triển lãm Sản phẩm Campuchia lần thứ 4 ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich, Phnom Penh, với chủ đề “Cùng nhau sản xuất, cùng nhau sử dụng sản phẩm quốc gia”, ông Hun Manet dẫn chứng mặt hàng nhãn Pailin và sắn đã được chuyển hướng sang các thị trường khác.

“Chúng tôi thấy các sản phẩm như nhãn Pailin và sắn được sản xuất với số lượng lớn. Nhiều người cho rằng việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới sẽ khiến nền kinh tế biên giới của chúng ta sụp đổ”, ông nói.

Theo Thủ tướng Campuchia, việc đóng cửa biên giới thực sự ảnh hưởng đến một số khu vực phụ thuộc nhiều vào dịch vụ như Poipet, nhưng không khiến các ngành sản xuất và nông nghiệp của nước này sụp đổ.

Ông cho biết Campuchia đã nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu nhãn và sắn sang Trung Quốc. Chính phủ cũng đang đàm phán với Lào để sử dụng các tuyến vận tải đường bộ, qua đó đưa hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nông sản có thể được vận chuyển qua Cảng tự trị Sihanoukville. Campuchia cũng đang thúc đẩy dự án phát triển cảng nước sâu tại tỉnh Koh Kong nhằm mở rộng các phương án kết nối thương mại.

Ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia có nhiều lựa chọn để duy trì hoạt động xuất khẩu và không cần phụ thuộc vào việc các cửa khẩu với Thái Lan mở cửa trở lại.

Thủ tướng Campuchia cho rằng những khó khăn do hạn chế biên giới gây ra là cơ hội để nước này nhìn nhận lại năng lực của mình, củng cố sản xuất trong nước và thúc đẩy đổi mới. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Theo ông Hun Manet, kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Thái Lan đạt khoảng 4 tỷ USD. Nếu chuyển hướng 3% giá trị thương mại này, Campuchia có thể tạo ra khoảng 300 triệu USD để hỗ trợ sản xuất trong nước.

Nhìn về dài hạn, Thủ tướng Campuchia đặt mục tiêu trong vòng 10 năm tới, 80% sản phẩm tiêu thụ tại nước này sẽ được sản xuất trong nước, còn hàng nhập khẩu chiếm 20%.

(Theo Khmertimeskh)