Nỗi lo về tình trạng gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng khắp Hàn Quốc khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ cùng điện thoại thông minh để đạt kết quả gần như tuyệt đối. Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung.

Kỳ thi Suneung kéo dài 9 giờ, được tổ chức hằng năm, từ lâu được xem là cánh cửa dẫn đến các trường đại học hàng đầu, những công việc có thu nhập cao và thậm chí là cơ hội kết hôn tốt hơn tại xã hội Hàn Quốc vốn nổi tiếng với mức độ cạnh tranh khốc liệt.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin. (Ảnh: SBS)

Lời thú nhận về vụ gian lận buộc giới chức phải nhanh chóng triển khai hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn vi phạm, từ việc chặn Wi-Fi công cộng tại điểm thi đến dán nhãn che các nút áo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin vẫn gặp khó khăn trong việc xoa dịu dư luận, nhất là sau những phát biểu của ông 3 ngày trước kỳ thi.

“Kỳ thi đã kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, với tư cách là bộ trưởng phụ trách, tôi không cho rằng mình có thể tránh được sự chỉ trích của công chúng, vì không chuẩn bị đầy đủ từ trước. Giờ đây, khi kỳ thi kết thúc, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và từ chức”, ông Choi nói.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận Tổng thống Lee Jae-myung chấp thuận đơn từ chức của ông Choi.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội, khi được hỏi liệu ông có tự tin là cơ quan chức năng sẽ phát hiện người gian lận trong ngày thi hay không, ông Choi trả lời: “Do tuổi tác, tôi không tự tin mình có thể làm được”.

Phát biểu của ông Choi nhanh chóng khiến dư luận xứ Hàn phản ứng gay gắt. Trong những ngày trước kỳ thi Suneung, ông cũng vắng mặt tại cuộc họp báo về biện pháp chống gian lận, thay vào đó để một thứ trưởng đứng ra thông tin với báo chí.

Theo giới chức, có 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử được phát hiện trong kỳ thi. Gần một nửa số vụ việc được xác định nhờ 3 tin nhắn cảnh báo khẩn cấp do chính phủ gửi đi nhằm phát hiện những thí sinh chưa nộp điện thoại thông minh theo quy định.