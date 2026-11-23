Là một trong hai trung tâm xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới, Bangladesh từng được xem là hình mẫu phát triển của Nam Á nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh và khả năng tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch xuất khẩu gần 39 tỷ USD là một thực tế đáng lo ngại: hàng triệu người đang rơi trở lại cảnh nghèo, trong khi hàng chục triệu người đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực.

Theo báo cáo Poverty & Equity Brief công bố tháng 10/2026, Ngân hàng Thế giới (World Bank) ước tính khoảng 2,1 triệu người Bangladesh đã rơi vào cảnh nghèo trong năm tài khóa 2026. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc tế 3 USD/ngày (sức mua tương đương năm 2021) tăng 1,1 điểm phần trăm, lên 10,1%. Các số liệu từ năm tài khóa 2023 đến 2026 là ước tính bằng mô phỏng dựa trên khảo sát hộ gia đình năm 2022, không phải kết quả của một cuộc khảo sát mới.

Báo cáo cũng cho biết hơn một phần ba dân số chỉ nằm trên ngưỡng nghèo một chút. Theo số liệu năm 2022, khoảng 62 triệu người có ít tiền tiết kiệm hoặc thiếu các cơ chế bảo vệ trước những cú sốc kinh tế. Đây là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương khi giá cả tăng, việc làm biến mất hoặc thu nhập suy giảm.

Trong khi đó, các đánh giá về an ninh lương thực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) dự báo khoảng 18,1 triệu người Bangladesh sẽ đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính trong giai đoạn tháng 9–12/2026.

Những con số này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình phát triển tại quốc gia Nam Á, nơi ngành may mặc đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Đối thủ của Việt Nam trong cuộc đua xuất khẩu may mặc

Bangladesh hiện là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của Việt Nam trong ngành dệt may toàn cầu. Hai quốc gia cùng nằm trong nhóm những nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới, cung ứng sản phẩm cho hàng loạt thương hiệu thời trang quốc tế.

Theo số liệu WTO năm 2025 được công bố vào tháng 7/2026, Bangladesh xuất khẩu khoảng 38,82 tỷ USD hàng may mặc, đứng thứ hai thế giới. Việt Nam đạt khoảng 37,51 tỷ USD, thấp hơn 1,31 tỷ USD. Thứ hạng này phụ thuộc vào nguồn số liệu: theo thống kê quốc gia mà một số báo Bangladesh dẫn lại, Việt Nam đạt khoảng 39,64 tỷ USD và đã vượt Bangladesh trong năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng có sự khác biệt đáng kể. Xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh chỉ tăng 0,89% trong năm 2025, trong khi Việt Nam tăng 10,53%. Điều này cho thấy Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách nhanh chóng, dù Bangladesh vẫn duy trì lợi thế về quy mô và chi phí sản xuất.

Ngành may mặc có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Bangladesh. Theo các thống kê ngành, quần áo may sẵn đóng góp khoảng 82–86% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này trong giai đoạn 2013–2023. Các sản phẩm chủ lực gồm áo phông, áo sơ mi, quần jeans, áo len và nhiều mặt hàng thời trang phổ thông.

Lợi thế lớn của Bangladesh nằm ở chi phí lao động cạnh tranh, quy mô nhà máy lớn và kinh nghiệm lâu năm trong việc cung ứng cho các thương hiệu quốc tế. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về hệ thống hiệp định thương mại tự do, năng lực sản xuất đa dạng và khả năng đáp ứng những đơn hàng có yêu cầu cao về chất lượng, thời gian giao hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hai nước cũng khác nhau về thị trường xuất khẩu. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 14,98 tỷ USD hàng may mặc sang Mỹ, gần gấp đôi mức 7,34 tỷ USD của Bangladesh. Ngược lại, Bangladesh xuất khẩu 19,77 tỷ USD sang EU, cao hơn đáng kể so với 4,31 tỷ USD của Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh vì thế không chỉ nằm ở giá nhân công mà còn ở khả năng tiếp cận thị trường, ưu đãi thuế quan và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh.

Tăng trưởng giảm tốc, hàng triệu người tái nghèo

Dù sở hữu ngành xuất khẩu hàng chục tỷ USD, Bangladesh đang đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng lớn.

Trong giai đoạn 2010–2022, GDP thực tế của nước này tăng bình quân 6,6% mỗi năm, giúp GDP bình quân đầu người gần như tăng gấp đôi. Theo chuẩn nghèo quốc gia, tỷ lệ nghèo cùng cực giảm từ 12,2% xuống 5,6%, trong khi tỷ lệ nghèo theo ngưỡng cao hơn giảm từ 37,1% xuống 18,7%. Thành quả này giúp khoảng 9 triệu người thoát nghèo cùng cực và 25 triệu người thoát nghèo theo chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ngày càng suy yếu. Theo World Bank, sau năm 2016, lợi ích từ tăng trưởng tiêu dùng ngày càng tập trung vào các nhóm thu nhập trung bình và cao.

Trong năm tài khóa 2026, GDP thực tế Bangladesh chỉ tăng khoảng 3,4% (ước tính), đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tốc độ tăng trưởng suy giảm. Lạm phát bình quân lên tới 8,7%, bào mòn sức mua của người dân. Chỉ số Gini ước tính tăng 0,9 điểm, cho thấy bất bình đẳng gia tăng.

Chi phí vay vốn cao, đầu tư và xuất khẩu suy yếu, những bất ổn trong hệ thống ngân hàng cùng tình trạng thiếu hụt năng lượng khiến hoạt động sản xuất gặp khó khăn. Nhiều nhà máy phải cắt giảm thời gian vận hành, thậm chí đóng cửa và sa thải lao động.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại bởi ngành may mặc không chỉ mang về nguồn ngoại tệ lớn mà còn tạo việc làm cho hàng triệu lao động, trong đó có đông đảo phụ nữ.

18 triệu người đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực

Khủng hoảng thu nhập đang kéo theo một vấn đề nghiêm trọng hơn: khả năng tiếp cận thực phẩm.

Theo các đánh giá của IPC và WFP, khoảng 15,3 triệu người Bangladesh đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính trong giai đoạn tháng 5–8/2026. Con số này được dự báo tăng lên 18,1 triệu người trong giai đoạn tháng 9–12/2026.

Trong kỳ tháng 5–8, khoảng 483.000 người thuộc nhóm mất an ninh lương thực khẩn cấp, tức phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khả năng tiếp cận thực phẩm.

Thiên tai là một trong những yếu tố khiến tình hình thêm phức tạp. Lũ lụt và ngập úng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gián đoạn sinh kế của hàng trăm nghìn hộ gia đình. Trong năm 2026, khoảng 80.000 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến khoảng 230.000 hộ nông dân và 1,3 triệu người.

Với những gia đình sống dựa vào nông nghiệp, một mùa vụ thất bát có thể đồng nghĩa với việc mất nguồn thu nhập chính, phải vay nợ để mua lương thực và đối mặt nguy cơ nghèo đói kéo dài.

Một trong những nguyên nhân sâu xa của tình trạng nghèo đói là thị trường lao động không tạo đủ việc làm có năng suất cao.

Trong giai đoạn 2016–2024, khoảng 70% việc làm mới tại Bangladesh được tạo ra trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn có năng suất lao động thấp. Trong khi đó, việc làm tại các trung tâm sản xuất công nghiệp và khu vực đô thị ngoài thủ đô Dhaka gần như đình trệ.

Tỷ trọng đóng góp của thu nhập lao động vào kết quả giảm nghèo giảm từ 89% trong giai đoạn 2010–2016 xuống còn 51% trong giai đoạn 2016–2022.

Phụ nữ là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ giảm từ 42,8% năm 2022 xuống 38,4% năm 2024. Trong giai đoạn 2016–2024, phần lớn những người mất việc trong công nghiệp và dịch vụ đã rời khỏi thị trường lao động, trong khi nông nghiệp hấp thụ phần lớn lao động nữ mới tham gia và chiếm toàn bộ mức tăng việc làm ròng của phụ nữ.

Đây là một nghịch lý đáng chú ý đối với quốc gia có ngành may mặc sử dụng lực lượng lao động nữ rất lớn. Một ngành xuất khẩu có quy mô hàng chục tỷ USD không đồng nghĩa với việc mọi người lao động đều được hưởng thành quả tăng trưởng một cách tương xứng.

Bangladesh trước bước ngoặt về lợi thế cạnh tranh

Một thách thức khác đối với Bangladesh là việc tốt nghiệp khỏi nhóm quốc gia kém phát triển (LDC) của Liên hợp quốc.

Ban đầu, Bangladesh dự kiến rời nhóm LDC vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, Liên hợp quốc đã thông qua việc gia hạn thêm 3 năm, lùi thời điểm này đến tháng 11/2029. Nhờ vậy, nước này tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn thuế trong thời gian đó.

Việc tốt nghiệp LDC có thể khiến Bangladesh mất dần một số ưu đãi thương mại, trong đó đáng chú ý là cơ chế miễn thuế và hạn ngạch đối với hàng hóa xuất khẩu vào EU theo chương trình EBA, sau giai đoạn chuyển tiếp.

Đây là vấn đề quan trọng bởi EU là một trong những thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất của Bangladesh. Nếu không có những cơ chế thay thế phù hợp, doanh nghiệp nước này có thể phải đối mặt với chi phí tiếp cận thị trường cao hơn.

Trong khi đó, Việt Nam đã có Hiệp định thương mại tự do với EU (EVFTA), tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh dài hạn.

Dẫu vậy, Bangladesh vẫn có lợi thế về chi phí lao động, quy mô sản xuất và hệ sinh thái cung ứng hàng may mặc đã hình thành qua nhiều thập kỷ. Vì thế, những thay đổi về ưu đãi thương mại không đồng nghĩa nước này sẽ đánh mất vị thế ngay lập tức.

Từ một hình mẫu giảm nghèo của Nam Á, Bangladesh đang cho thấy một bài học đáng chú ý: kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ USD không tự động chuyển hóa thành thịnh vượng cho toàn bộ người dân. Khi tăng trưởng giảm tốc, việc làm suy yếu, lạm phát cao và thiên tai liên tiếp xảy ra, những thành quả phát triển có thể nhanh chóng bị đảo ngược.

Đối với Việt Nam, câu chuyện Bangladesh không chỉ là diễn biến tại một đối thủ cạnh tranh trong ngành may mặc, mà còn là lời nhắc nhở về yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện thu nhập người lao động và xây dựng năng lực chống chịu cho nền kinh tế.

Tham khảo: WB

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