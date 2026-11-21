Đường ống nối Darhan Muminggan United Banner (Damao) với thành phố Bao Đầu chính thức đi vào hoạt động ngày 19/11, tại Hội nghị Phát triển Công nghiệp Năng lượng Hydro 2026. Đây là đường ống vận chuyển hydro tinh khiết đầu tiên của Trung Quốc vượt mốc 100 km, đồng thời thuộc nhóm dự án thí điểm năng lượng hydro đầu tiên do Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc lựa chọn. Tổng vốn đầu tư được chính quyền Bao Đầu công bố khoảng 1,126 tỷ nhân dân tệ (4.531 tỷ đồng).

Công trình dài khoảng 195 km, đường kính DN450, tương đương khoảng 450 mm, chịu áp suất thiết kế 6,3 MPa. Tuyến bắt đầu tại khu công nghiệp Barun, chạy từ bắc xuống nam qua nhiều khu vực trước khi kết thúc tại quận Kundulun của Bao Đầu.

Toàn tuyến có 4 trạm và 6 phòng van, đồng thời phải vượt qua dãy núi Daqing. Trong quá trình xây dựng, đường ống đi qua 6 sông cỡ trung bình, 3 đường cao tốc, 3 quốc lộ, 4 tỉnh lộ, hai tuyến đường sắt cùng nhiều khu vực địa hình phức tạp. Các nhà thầu phải sử dụng khoan định hướng ngang, kích ống cân bằng bùn và công nghệ hàn argon tự động.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án nằm ở chính loại khí mà đường ống vận chuyển. Phân tử hydro rất nhỏ và có khả năng khuếch tán vào kim loại. Trong một số điều kiện, quá trình này làm suy giảm tính dẻo và độ bền của thép, gây hiện tượng gọi là giòn hydro, đặc biệt đáng lưu ý với đường ống vận hành ở áp suất cao.

Để giải quyết vấn đề, Baogang phát triển loại thép đường ống L360MH chống giòn hydro. Theo thông tin từ Baogang Steel, doanh nghiệp này là nhà cung cấp thép đường ống duy nhất cho dự án và đã cung cấp gần 20.000 tấn thép tấm L360MH. Vật liệu sau đó được chế tạo thành ống thép hàn hồ quang chìm đường thẳng, phục vụ tuyến dài 195 km.

Đây cũng là một trong những khác biệt quan trọng giữa đường ống hydro và hệ thống dẫn khí thông thường. Việc kiểm soát thành phần, cấu trúc vi mô, chất lượng bề mặt và quá trình hàn phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt nhằm hạn chế nguy cơ suy giảm cơ tính trong môi trường hydro áp suất cao.

Ngoài thép, dự án còn sử dụng bê tông cho các khối gia trọng đường ống, tấm bảo vệ hình chữ U, kết cấu bảo vệ tại vị trí vượt đường, móng và các hạng mục của trạm.

Nguồn hydro của tuyến hiện được kết nối với dự án điện gió - mặt trời sản xuất hydro công suất 200 MW tại Damao. Cơ sở này có khả năng sản xuất khoảng 7.800 tấn hydro xanh mỗi năm, sử dụng điện tái tạo để điện phân nước.

Con số này mới chỉ bằng một phần nhỏ khả năng của đường ống. Công trình được phê duyệt với công suất vận chuyển 100.000 tấn hydro mỗi năm, trong khi công suất dài hạn có thể tăng lên 240.000 tấn mỗi năm khi nguồn cung và nhu cầu dọc tuyến phát triển.

Trước đây, hydro được vận chuyển bằng xe chuyên dụng với chi phí khoảng 13 nhân dân tệ/kg. Khi chuyển sang đường ống, chủ đầu tư dự kiến mức này giảm xuống khoảng 3 nhân dân tệ/kg, tương đương giảm gần 77%. Hydro sau khi tới Bao Đầu có thể được sử dụng trong hóa chất, luyện kim, pha trộn với khí đốt và giao thông. Đây đều là những lĩnh vực khó giảm phát thải chỉ bằng điện khí hóa.

Trung Quốc sản xuất hơn 39 triệu tấn hydro năm 2025 và đang thúc đẩy chuyển từ hydro sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch sang hydro xanh. Tuy nhiên, việc sản xuất ở những vùng giàu điện gió, mặt trời nhưng cách xa trung tâm công nghiệp khiến vận chuyển trở thành nút thắt.

Theo IE﻿