Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 tuyên bố sẽ ngăn các doanh nghiệp Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài, đồng thời cảnh báo áp dụng mức thuế cực cao đối với những công ty vẫn triển khai các dự án này bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

"Chúng ta sẽ đấu tranh rất quyết liệt để giành lấy các trung tâm dữ liệu", ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng trước khi công bố định hướng chính sách mới.

Đáng chú ý, chính tuyên bố này dường như cũng khiến các nhân viên trong chính quyền của ông bất ngờ.

"Tôi không biết liệu đây có phải là tin nóng hay không. Tôi thậm chí còn chưa nói điều này với đội ngũ của mình. Nhưng giờ tôi đang thông báo với họ ngay tại đây", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các doanh nghiệp vẫn có thể xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài nếu muốn, nhưng sẽ phải chịu một khoản thuế rất lớn.

"Họ có thể làm điều đó, nhưng chúng ta sẽ áp một mức thuế khổng lồ đối với họ", ông Trump cảnh báo.

Động thái mới nhất cho thấy chính quyền Trump muốn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng nhanh.

Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải sự phản đối từ một bộ phận người dân Mỹ. Theo khảo sát kinh tế toàn nước Mỹ do CNBC thực hiện, 64% cử tri đã đăng ký cho biết họ phản đối việc xây dựng một trung tâm dữ liệu AI trong phạm vi 10 dặm (khoảng 16 km) tính từ nhà ở. Chỉ 13% người được hỏi ủng hộ các dự án như vậy.

Nếu hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế, ông Trump sẽ phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ đã đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại nhiều quốc gia khác nhau.

Trong số đó có những cái tên lớn như Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon, Microsoft, Meta và Oracle.

Việc mở rộng ra thị trường quốc tế được xem là cơ hội tăng trưởng quan trọng đối với các nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây hàng đầu thế giới. Các doanh nghiệp này thường muốn đặt trung tâm dữ liệu gần khách hàng để cải thiện tốc độ truy cập, giảm độ trễ và đáp ứng những yêu cầu về lưu trữ, xử lý dữ liệu theo quy định của từng quốc gia.

Đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ, việc xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn là một phần trong chiến lược cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy, chính sách thuế mà ông Trump đề cập, nếu được triển khai, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp này.

Đại diện Amazon, Google, Microsoft và Oracle chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận của CNBC.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên. Cuộc gặp được cho là chưa tạo ra nhiều kết quả cụ thể đối với hàng loạt vấn đề quốc tế cấp bách.

Đề cập đến cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Trump cho biết ông Tập đã chúc mừng những thành tựu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

"Ông ấy chúc mừng tôi vì chúng tôi đang làm rất tốt", ông Trump nói, đồng thời cho biết cả hai cùng sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) khi đề cập đến lĩnh vực AI.

Tham khảo: CNBC