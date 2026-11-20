Hôm 19/11, khi Tổng thống Donald Trump rời Trung Quốc sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, phóng viên đi cùng trên chuyên cơ Air Force One được yêu cầu bàn giao điện thoại. Biện pháp an ninh bất thường này khiến nhiều nhà báo bị hạn chế khả năng liên lạc với tòa soạn trong chuyến bay.

Động thái trên làm dấy lên những câu hỏi liên quan quy định an ninh có thể ảnh hưởng đến hoạt động đưa tin trực tiếp của phóng viên về Tổng thống. “ Điện thoại của chúng tôi hiện đang bị thu giữ vì lý do an ninh” , phóng viên của AFP viết trong bản tin gửi đi khoảng 5h48 (theo giờ miền Đông Mỹ), ngay sau khi Air Force One cất cánh khỏi Thâm Quyến lúc khoảng 5h45 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One rời Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Báo cáo chung được công bố sau khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống Mỹ - khoảng 15 giờ sau khi cất cánh thông tin thêm nhân viên thu giữ điện thoại di động của một số phóng viên khi họ lên máy bay và đặt các thiết bị vào túi chuyên dụng có khả năng ngăn chặn tín hiệu.

Các nhà báo được giải thích rằng đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ an ninh mạng trước nguy cơ hoạt động gián điệp. Sau khi máy bay hạ cánh tại Mỹ, phóng viên được trả lại điện thoại.

Quy trình an ninh trên những chuyến bay chở Tổng thống đôi khi được điều chỉnh tùy tình hình, song nguyên nhân cụ thể của biện pháp lần này vẫn chưa được làm rõ.

Chiếc Air Force One được ông Trump sử dụng trên hành trình trở về từ Thâm Quyến là máy bay Boeing cỡ lớn, do Qatar tặng và đang được sử dụng tạm thời làm chuyên cơ Tổng thống. Máy bay bay thẳng tới căn cứ quân sự gần Washington, không dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska như thường lệ, trên những chuyến bay từ châu Á về Mỹ.

Trước đó, trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, nhân viên Nhà Trắng và phóng viên cũng được yêu cầu nộp giấy tờ tùy thân, huy hiệu cài áo và điện thoại tạm thời do Trung Quốc cấp trước khi lên Air Force One nhằm đề phòng nguy cơ bị giám sát.