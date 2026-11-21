Anthropic đạt mức định giá 1,76 nghìn tỷ USD ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq. (Ảnh: AP)

Theo các hồ sơ pháp lý, tính đến tháng 9 năm nay, Anthropic có tổng cộng 5.300 nhân viên. Dữ liệu từ Hill.com - đơn vị theo dõi cổ phần tại các công ty tư nhân - cho thấy sau khi Anthropic ấn định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên công ty đã gia nhập câu lạc bộ những người sở hữu khối tài sản trên 100 triệu USD.

Có tới 2.800 nhân viên - những người thường được gọi nội bộ là các “Ant” (kiến) - đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá hơn 10 triệu USD. Đặc biệt, khoảng 5.100 nhân viên, tương đương 96% tổng số nhân sự, hiện sở hữu lượng cổ phần trị giá trên 1 triệu USD.

“Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây chính là tốc độ diễn ra sự việc”, Andrew Benson - nhà sáng lập kiêm CEO của Hill.com - chia sẻ với CNN.

Ông cũng lưu ý rằng tỷ lệ nhân viên rời bỏ Anthropic là rất thấp. “Từ lâu, ai cũng thấy rõ rằng Anthropic đang phát triển với tốc độ chóng mặt như một tên lửa. Điều này khiến nhân viên không muốn rời đi, vì họ hiểu rõ cái giá phải trả nếu từ bỏ vị trí của mình tại đây”.

Tại Thung lũng Silicon, việc các công ty khởi nghiệp - vốn thường thiếu hụt tiền mặt - trả lương cho nhân viên bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu không phải là điều hiếm gặp. Kỳ vọng về một thương vụ mua lại hoặc đợt IPO trong tương lai thường là động lực giúp nhân viên nỗ lực làm việc và gắn bó lâu dài với công ty cho đến ngày "hái quả ngọt".

Tuy nhiên, hiếm có công ty khởi nghiệp nào đạt được quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh như Anthropic. Được thành lập vào năm 2021, công ty này từng có chưa đầy 1.000 nhân viên vào cuối năm 2024.

Ông Benson cho biết, cũng như phần lớn các công ty khởi nghiệp công nghệ khác, “xét về kết quả tài chính, việc gia nhập sớm quan trọng hơn nhiều so với vị trí cấp cao”.

“Một nhân viên ở cấp bậc thấp, nếu gia nhập từ năm 2023 hoặc 2024, có khả năng nhận được thành quả tài chính tốt hơn đáng kể so với một nhân sự cấp cao mới gia nhập vào đầu năm nay”, ông Benson nói.

Ngược lại, SpaceX đã dành hơn hai thập kỷ hoạt động như một công ty tư nhân trước khi thực hiện đợt IPO đầy ấn tượng vào tháng 6. Sự kiện này đã tạo ra khoảng 4.400 triệu phú trong tổng số 22.000 nhân viên của công ty.

Đợt IPO của Anthropic cũng có điểm độc đáo khi cho phép các nhân viên nội bộ (không phải nhà sáng lập) được bán cổ phiếu ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, dù số cổ phiếu tối đa mà nhân viên được bán chỉ là 10%. Trong hầu hết các đợt IPO của các công ty khác, nhân viên thường phải tuân thủ thời gian “hạn chế chuyển nhượng” - thường kéo dài từ ba đến sáu tháng - trong đó họ không được phép bán cổ phiếu của mình. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên nội bộ của Anthropic đã tận dụng cơ hội này vào ngày 19/11 vừa qua.

Khác với SpaceX - nơi có đội ngũ nhân viên phân bổ tại các bang Texas, California và Florida, nhân sự Anthropic tập trung chủ yếu tại San Francisco, một thành phố mà toàn bộ nền kinh tế đã bị thay đổi đáng kể bởi sự gia tăng đột biến của khối tài sản từ lĩnh vực công nghệ.

Sự xuất hiện của hàng loạt triệu phú mới có thể sớm gây thêm áp lực lên thị trường nhà ở tại San Francisco, nơi giá nhà đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm qua.

Theo dữ liệu từ Redfin, giá một căn nhà cơ bản tại đây vào tháng 10 là 1,7 triệu USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước.