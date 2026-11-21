Microsoft đang chuyển từ đối tác thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Anthropic và OpenAI. Tại hội nghị Ignite ngày 17/11, tập đoàn công nghệ Mỹ công bố 7 mô hình AI mới thuộc dòng MAI, nhắm đến các lĩnh vực từ lập trình, an ninh mạng đến xử lý hình ảnh và giọng nói. Đáng chú ý, Microsoft tuyên bố MAI Code 2 đạt 96% hiệu năng lập trình của Claude Opus 5.5 nhưng chỉ tốn 5% chi phí.

“Những gì bạn có thể làm với Claude hay ChatGPT, bạn đều có thể làm tốt hơn với Copilot và với chi phí thấp hơn”, ông Judson Althoff, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh thương mại của Microsoft, tuyên bố tại sự kiện.

Phát biểu này cho thấy Microsoft không còn muốn chỉ đóng vai trò đối tác phân phối các mô hình AI của Anthropic và OpenAI. Tập đoàn đang phát triển những sản phẩm riêng để cạnh tranh trực tiếp với hai công ty, đặc biệt ở thị trường doanh nghiệp.

MAI Code 2 nhắm thẳng vào Claude

Trong số 7 mô hình mới, MAI Code 2 là sản phẩm đáng chú ý nhất với khả năng hỗ trợ lập trình. Microsoft cho biết mô hình này đạt 98% hiệu năng lập trình của GPT-6.1 Sol với mức giá khoảng 40%. Khi so sánh với Claude Opus 5.5 của Anthropic, MAI Code 2 đạt 96% hiệu năng nhưng chi phí chỉ bằng 5%.

Nếu những con số Microsoft công bố được duy trì trong thực tế, đây sẽ là lợi thế đáng kể đối với doanh nghiệp thường xuyên sử dụng AI để viết và xử lý mã nguồn. Tuy nhiên, kết quả trên dựa vào các bài kiểm tra do Microsoft lựa chọn, không đồng nghĩa mô hình luôn đạt hiệu năng tương đương Claude trong mọi tác vụ.

Microsoft cũng giới thiệu MAI Code 2 Flash, phiên bản nhẹ hơn dành cho những công việc thường ngày như giải thích mã nguồn, chỉnh sửa code và sửa lỗi. Mô hình này đã được tích hợp vào GitHub Copilot và cung cấp dưới dạng bản xem trước giới hạn trên Microsoft Foundry.

Ngoài lập trình, Microsoft phát triển MAI Cyber 2 Flash cho lĩnh vực an ninh mạng. Mô hình được thiết kế để giám sát hệ thống liên tục, phát hiện và vá lỗ hổng trong môi trường đang vận hành. Microsoft tuyên bố sản phẩm đạt chất lượng tương đương GPT-6 Astra trên bài kiểm tra CyberGymE2E, nhưng chi phí cho mỗi tác vụ thấp hơn 2%.

Các mô hình AI mới của Microsoft là cuộc đối đầu trực tiếp với Claude và ChatGPT. Ảnh Microsoft

Ba mô hình còn lại mở rộng sang các lĩnh vực khác. MAI Image 2.7 được Microsoft cho biết đứng đầu về khả năng chỉnh sửa hình ảnh trên bảng đánh giá Artificial Analysis, đồng thời có giá chỉ bằng một phần năm GPT Image 2.6 Sunburst của OpenAI. MAI Realtime 1 là mô hình chuyển đổi giọng nói thành giọng nói đầu tiên của hãng, có giá khởi điểm 0,01 USD mỗi phút âm thanh.

Trong khi đó, Dragon Copilot Transcribe phục vụ phiên âm trong lĩnh vực y tế. Microsoft cho biết hệ thống này đang hỗ trợ 10 triệu lượt tương tác với bệnh nhân mỗi tháng và đã giảm một nửa tỷ lệ lỗi phiên âm đa ngôn ngữ. Mô hình thứ bảy, Decision 1.1, có nhiệm vụ điều phối yêu cầu đến các hệ thống AI phù hợp. Microsoft tuyên bố công cụ này nhanh hơn 50 lần và rẻ hơn 79 lần so với GPT-Sol 6.1.

Cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở hiệu năng

Việc nhấn mạnh lợi thế chi phí phản ánh một vấn đề ngày càng lớn với khách hàng doanh nghiệp: hóa đơn vận hành AI. Khi các công ty triển khai tác nhân AI hoạt động liên tục, chi phí sử dụng mô hình có thể tăng nhanh theo lượng công việc xử lý.

Không chỉ đối đầu về hiệu năng, Microsoft muốn tạo ra sự khác biệt về chi phí so với đối thủ. Ảnh Microsoft

Microsoft đưa ra nghiên cứu do hãng đặt hàng và tài trợ từ GigaOm để so sánh chi phí AI hàng tháng. Với nhóm người dùng thông thường, Copilot được ước tính tốn 30 USD, so với 81 USD của ChatGPT và 205 USD của Claude. Với nhóm người dùng nâng cao, chi phí tương ứng là 96 USD, 149 USD và 299 USD.

Đây là ước tính dành cho khách hàng doanh nghiệp, bao gồm phí thuê bao và phí sử dụng, không phải giá đăng ký cố định dành cho người dùng cá nhân. Nghiên cứu cũng dựa trên các tác vụ mô phỏng và thử nghiệm do Microsoft thực hiện.

Đáng chú ý, Microsoft vẫn duy trì quan hệ hợp tác với chính những đối thủ mà hãng đang cạnh tranh. Công ty tiếp tục phân phối mô hình của Anthropic và OpenAI, đồng thời đưa GPT-6.2 của OpenAI lên nền tảng Microsoft Foundry ngay tại hội nghị Ignite.

Trong khi đó, Anthropic cũng đang mở rộng sang các công cụ bảng tính và bảng trắng, tiến sâu hơn vào lĩnh vực vốn là thế mạnh của bộ ứng dụng Office. Hai công ty vì thế ngày càng cạnh tranh trực tiếp để giành khách hàng doanh nghiệp, dù sản phẩm của họ vẫn hiện diện trong hệ sinh thái của nhau.

Bằng việc ra mắt 7 mô hình MAI, Microsoft đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài và tạo thêm lựa chọn AI có chi phí thấp cho doanh nghiệp. Lợi thế giá mà hãng công bố, đặc biệt với MAI Code 2, cũng đặt Anthropic trước một thách thức mới trong cuộc đua giành thị trường lập trình bằng AI.