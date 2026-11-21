Trong báo cáo thống kê 200 mật khẩu phổ biến nhất toàn cầu năm 2026 vừa được hãng phát triển phần mềm quản lý mật khẩu NordPass (thuộc tập đoàn an ninh mạng Nord Security) công bố ngày 18/11/2026, thói quen bảo mật lỏng lẻo của người dùng Internet một lần nữa được phơi bày rõ nét. Dù hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu và tấn công đánh cắp tài khoản liên tục xảy ra suốt năm qua, dãy số liên tiếp '123456' vẫn đứng ở vị trí số một thế giới. Đây đã là lần thứ 7 trong tổng số 8 kỳ báo cáo thường niên của NordPass mà dãy số sơ sài này giữ ngôi quán quân.

Cụ thể, thông qua việc phân tích các kho dữ liệu bị rò rỉ tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2026, các chuyên gia bảo mật của NordPass ghi nhận chỉ riêng mật khẩu '123456' đã được sử dụng trên hơn 7,2 triệu tài khoản khác nhau. Ngay tại thị trường Mỹ - nơi người dùng thường xuyên được tiếp cận các công cụ xác thực đa yếu tố hiện đại - ba mật khẩu được đặt nhiều nhất vẫn lần lượt là '123456', chữ 'password' (mật khẩu) và chữ 'admin' (quản trị viên).

Các dãy số nối dài như "12345678" vẫn nằm trong nhóm mật khẩu phổ biến nhất. Ảnh minh họa: Getty Images (qua TechRadar)

Các vị trí tiếp theo trong nhóm 10 mật khẩu thông dụng nhất hành tinh cũng hầu như không có bất kỳ sự sáng tạo nào, bao gồm các dãy số nối dài như '12345678', '123456789', '1234', '12345', '1234567890' hoặc các biến thể chỉ thêm một chữ cái viết hoa và ký tự đặc biệt lấy lệ như 'Aa123456' hay 'Pass@123'. Với tốc độ dò quét tự động của các công cụ bẻ khóa hiện nay, toàn bộ 10 mật khẩu đứng đầu danh sách này đều có thể bị tin tặc phá vỡ trong thời gian chưa đầy một giây đồng hồ.

Các chuyên gia của NordPass lưu ý rằng việc người dùng vẫn ưu tiên chọn những mật khẩu quá ngắn và dễ nhớ để tiện đăng nhập đang biến tài khoản cá nhân lẫn mạng lưới doanh nghiệp thành miếng mồi ngon cho tội phạm mạng; đồng thời khuyến nghị mỗi tài khoản phải dùng một mật khẩu riêng biệt có độ dài tối thiểu 15 ký tự kết hợp chữ hoa, chữ thường, chữ số hoặc chuyển hẳn sang dùng khóa đăng nhập sinh trắc học (passkey).