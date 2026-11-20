Ngày 19/11, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, Esports Foundation (EF) công bố kế hoạch mở rộng Road to Esports Nations Cup (ENC) 2027. Lộ trình bao gồm các vòng loại mới, hoạt động do đối tác quốc gia tổ chức, cơ chế mở rộng danh sách tuyển thủ và bảng xếp hạng ENC, nhằm tăng cơ hội thi đấu cho các đội tuyển trước vòng chung kết.

ENC là giải đấu thể thao điện tử quốc tế dành cho các quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ tuyển thủ tranh tài ở nhiều bộ môn. Theo ban tổ chức, mùa vòng loại đầu tiên thu hút gần 200.000 tuyển thủ tham gia 210 vòng loại khu vực. Trong đó, 2.000 tuyển thủ đến từ 123 quốc gia và vùng lãnh thổ đã góp phần giành suất tham dự giải.

Giữ nguyên suất đã giành được, bổ sung vòng loại từ tháng 2/2027

Theo lộ trình mới, toàn bộ suất tham dự mà các đội tuyển quốc gia giành được trong năm 2026 sẽ được bảo đảm. Những tuyển thủ từng đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ này sẽ có tên trong danh sách mở rộng, làm cơ sở để huấn luyện viên lựa chọn đội hình dự vòng chung kết.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa giành quyền tham dự sẽ có thêm cơ hội thông qua vòng loại trực tuyến khu vực, khởi tranh ngày 26/2/2027 và kéo dài trong năm tuần ở nhiều bộ môn. Bảy đội chiến thắng tại các khu vực cùng một đội tuyển quốc gia được mời thông qua chương trình ENC Solidarity sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp tại địa điểm thi đấu (LAN) cuối cùng, cạnh tranh những suất còn lại. Lịch thi đấu theo từng bộ môn và thông tin chi tiết về vòng loại LAN sẽ được công bố sau.

Cùng với việc bổ sung vòng loại, ban tổ chức cho phép huấn luyện viên đưa thêm tuyển thủ đủ điều kiện vào danh sách của các đội tuyển đã giành quyền tham dự trong năm 2026. Cơ chế này tạo điều kiện thử nghiệm nhân sự và các phương án phối hợp trong những trận đấu cấp đội tuyển quốc gia trước khi chốt đội hình dự vòng chung kết.

Danh sách tuyển thủ mở rộng sau khi cập nhật phải được nộp chậm nhất ngày 15/1/2027, còn hạn chót chốt danh sách tham dự vòng chung kết là ngày 31/5/2027. Riêng với các bộ môn cá nhân, suất tham dự vẫn thuộc về tuyển thủ đã giành quyền đại diện cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của mình.

Tăng hoạt động địa phương, xây dựng bảng xếp hạng xuyên suốt mùa giải

Một phần của Road to ENC 2027 là các sự kiện do đối tác quốc gia tổ chức, từ hoạt động cộng đồng đến các trận giao hữu và giải giao hữu giữa nhiều quốc gia. Các hoạt động này được hỗ trợ thông qua Quỹ Phát triển ENC, hướng tới việc phát triển cộng đồng người hâm mộ và củng cố hệ sinh thái thể thao điện tử tại địa phương, đồng thời giúp huấn luyện viên có thêm cơ hội thử nghiệm tuyển thủ.

Các đối tác quốc gia có thể gửi đề xuất tổ chức sự kiện trong năm 2027 đến hết tháng 12/2026. Thông qua việc tăng số trận đấu trước vòng chung kết, ban tổ chức kỳ vọng người hâm mộ có thể theo dõi quá trình xây dựng đội tuyển và những cuộc đối đầu hình thành trong mùa giải.

Ông Ralf Reichert, Giám đốc điều hành Esports Foundation, cho biết việc đại diện cho quốc gia mang ý nghĩa đặc biệt với vận động viên, trong khi sự gắn bó với đội tuyển có thể trở thành điểm khởi đầu để người hâm mộ quan tâm lâu dài đến một môn thể thao. Theo ông, Road to ENC được xây dựng để các đội tuyển có thêm cơ hội phát triển cùng nhau, đồng thời giúp khán giả hiểu hơn về tuyển thủ và đồng hành với đội tuyển trước khi bước vào giải đấu năm 2027.

Bên cạnh các sự kiện và vòng loại, bảng xếp hạng ENC sẽ ghi nhận điểm số mà tuyển thủ tích lũy cho đội tuyển quốc gia thông qua thành tích tại các giải thuộc hệ thống thi đấu cấp câu lạc bộ quốc tế và các giải cấp đội tuyển quốc gia. Thứ hạng được cập nhật theo kết quả trong suốt mùa giải, giúp người hâm mộ theo dõi vị trí của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mình.

Bảng xếp hạng cũng sẽ góp phần xác định hạt giống khi bốc thăm chia bảng ENC và làm cơ sở xem xét các suất mời trực tiếp ở những kỳ giải tiếp theo. Theo Esports Foundation, thông tin chi tiết về cơ chế xếp hạng, lịch vòng loại mới và các sự kiện do đối tác quốc gia tổ chức sẽ được công bố trong những tuần tới.