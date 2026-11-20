Trước đây, Gemini Tasks là tính năng chỉ dành cho người dùng đăng ký các gói trả phí. Tuy nhiên, Google đang mở rộng quyền truy cập, cho phép người dùng tại một số quốc gia sử dụng miễn phí công cụ AI có khả năng xử lý những công việc phức tạp, gồm nhiều bước hoặc cần thực hiện định kỳ.

Động thái này nằm trong chiến lược phát triển Gemini thành một trợ lý AI thực thụ, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò chatbot trả lời câu hỏi. Với Gemini Tasks, người dùng có thể giao nhiệm vụ và để AI tự triển khai trong nền, thay vì phải liên tục đưa ra từng yêu cầu riêng lẻ.

Cụ thể, công cụ có thể hỗ trợ lập kế hoạch cho các chuyến đi, xây dựng lịch trình họp hằng ngày dựa trên dữ liệu trong email và lịch cá nhân, thực hiện các hoạt động nghiên cứu lặp lại hoặc hỗ trợ quản lý công việc gia đình. Trong quá trình xử lý, Gemini Tasks có thể tiếp tục hoạt động ngầm, thông báo cho người dùng khi hoàn tất và tiếp nhận thêm chỉ dẫn nếu cần điều chỉnh nhiệm vụ.

Từng được phát triển dưới tên gọi Gemini Spark, Tasks hiện đã được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Gemini. Tính năng được triển khai miễn phí tại Mỹ, Ấn Độ, Canada, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Người dùng tại các thị trường này có thể truy cập bằng cách mở ứng dụng Gemini và chuyển từ chế độ Chat sang Task. Dù vậy, một số chức năng mới vẫn có thể bị giới hạn về khả năng cung cấp.

Gemini có thể gọi điện, hỗ trợ mua sắm thay người dùng

Không chỉ xử lý các công việc trực tuyến, Gemini còn được phát triển với khả năng tương tác trực tiếp với doanh nghiệp thông qua các cuộc gọi điện thoại. Công cụ có thể liên hệ để hỏi giá, kiểm tra tình trạng hàng hóa, yêu cầu báo giá hoặc đặt lịch hẹn. Khi thực hiện cuộc gọi, Gemini sẽ giới thiệu mình là trợ lý AI.

Bên cạnh đó, việc tích hợp Google Pay mở ra khả năng hỗ trợ người dùng trong quá trình mua sắm. Gemini có thể theo dõi tình trạng đơn hàng, cập nhật thông tin giảm giá và chuẩn bị giao dịch dựa trên mức ngân sách mà người dùng thiết lập trước.

Tuy nhiên, AI không tự ý hoàn tất việc mua hàng. Trước khi giao dịch được thực hiện, người dùng vẫn phải kiểm tra bản tóm tắt thông tin và xác nhận đồng ý. Sau đó, biên lai cùng thông tin theo dõi đơn hàng sẽ được lưu trữ trong Google Wallet.

Google cũng bổ sung thêm cách thức giao nhiệm vụ cho Gemini. Người dùng tại Mỹ có thể gửi yêu cầu thông qua Google Messages hoặc iMessage, thay vì phải trực tiếp mở ứng dụng. Ngoài ra, họ có thể chuyển tiếp email kèm tệp đính kèm đến địa chỉ [email protected]. Gemini sẽ phân tích nội dung, trích xuất những thông tin cần thiết, sắp xếp các mục liên quan vào lịch và gửi lại kết quả hoàn thành theo cách riêng tư.

Việc mở rộng Gemini Tasks cho thấy Google đang đẩy mạnh xu hướng phát triển AI Agent, những hệ thống không chỉ hiểu và phản hồi yêu cầu mà còn có thể tương tác với các dịch vụ bên ngoài để thực hiện công việc thay người dùng.

Dù vậy, khả năng tự vận hành của các trợ lý AI vẫn gặp không ít trở ngại. Một số website và doanh nghiệp áp dụng cơ chế hạn chế truy cập tự động, khiến Gemini không thể thực hiện đầy đủ các thao tác được giao. Trong những trường hợp này, công cụ có thể phải dừng lại và chuyển quyền điều khiển cho người dùng tiếp tục xử lý.

Về vấn đề bảo mật, Google cho biết Gemini Tasks hoạt động trong một máy ảo chuyên dụng, được cách ly ở cấp độ phần cứng cho từng người dùng. Hệ thống cũng được trang bị các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn mã độc và hạn chế truy cập vào những trang web không an toàn.

Việc đưa Gemini Tasks đến với người dùng miễn phí đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong chiến lược AI của Google. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của công cụ sẽ phụ thuộc vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính xác, ổn định và hạn chế tối đa sự can thiệp của con người. Đây cũng là thách thức mà các trợ lý AI thế hệ mới phải giải quyết nếu muốn trở thành công cụ hỗ trợ thường xuyên trong công việc và cuộc sống.