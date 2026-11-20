Một cuộc đối đầu đầy thú vị giữa công nghệ và nghệ thuật vừa thu hút sự chú ý tại Ý khi một con robot sở hữu 53 ngón tay cơ khí bước lên sân khấu so tài cùng nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

Mang tên TeoTronico, cỗ máy đặc biệt này không chỉ có khả năng trình diễn những tác phẩm cổ điển phức tạp mà còn có thể trò chuyện trực tiếp nhờ tích hợp chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini của Google.

Tuy nhiên, đằng sau màn phô diễn năng lực kỹ thuật ấn tượng ấy là một câu hỏi lớn đang được đặt ra trong kỷ nguyên công nghệ: liệu trí tuệ nhân tạo có thể tái tạo được cả những rung động cảm xúc ẩn sau âm nhạc của con người hay không?

Robot chơi piano TeoTronico sở hữu 53 ngón tay cơ khí (do kỹ sư người Ý Matteo Suzzi phát triển từ năm 2008) vừa tham gia màn so tài âm nhạc với nghệ sĩ piano hòa nhạc người Ý Roberto Prosseda.

Cỗ máy 53 ngón tay và sự tách biệt với công nghệ Gemini

Ít ai biết rằng TeoTronico không phải là một sản phẩm mới xuất hiện gần đây, mà đã được kỹ sư người Ý Matteo Suzzi phát triển từ năm 2008. Trong nhiều năm qua, cỗ máy này đã nhiều lần chứng minh năng lực chơi đàn của mình tại hàng loạt buổi biểu diễn và sự kiện.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở cấu tạo vật lý: trong khi nghệ sĩ con người chỉ sử dụng 10 ngón tay để lướt trên phím đàn, TeoTronico được trang bị tới 53 ngón tay cơ khí sắp đặt ngay phía trên bàn phím.

Để điều khiển số lượng ngón tay vượt trội này, robot vận hành thông qua hệ thống nam châm điện kết hợp với các câu lệnh máy tính, cho phép gõ phím và tái hiện những bản nhạc với độ chính xác đáng kể.

Không dừng lại ở vai trò một cỗ máy đánh đàn đơn thuần, TeoTronico còn được tích hợp thêm chatbot AI Gemini của Google để tham gia trò chuyện và giải đáp các câu hỏi. Sự bổ sung này mang lại cho robot một cá tính có khả năng tương tác, giúp nó dễ dàng đối đáp cùng các nghệ sĩ và khán giả.

Dẫu vậy, giới chuyên môn lưu ý rằng không nên nhầm lẫn giữa khả năng hội thoại do Gemini đảm nhiệm với hệ thống cơ khí vốn chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc chơi piano.

Sự kiện diễn ra vào ngày 12/11/2026 tại Prato, Tuscany, Ý; cả hai lần lượt biểu diễn tác phẩm của Frédéric Chopin rồi cùng hòa tấu, đồng thời robot còn chơi các bản nhạc của Mozart và Nikolai Rimsky-Korsakov.

Màn so tài trực diện tại Prato

Sân khấu cho cuộc chạm trán giữa người và máy diễn ra vào ngày 12/11/2026 tại Prato, vùng Tuscany, Ý. Đối thủ của TeoTronico là Roberto Prosseda - một nghệ sĩ piano hòa nhạc chuyên nghiệp người Ý. Trong khuôn khổ màn so tài âm nhạc này, cả hai đã lần lượt biểu diễn các sáng tác của nhà soạn nhạc cổ điển lừng danh Frédéric Chopin trước khi cùng nhau hòa tấu trên sân khấu.

Bên cạnh các tác phẩm của Chopin, TeoTronico còn phô diễn kỹ năng qua những bản nhạc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng khác như Mozart và Nikolai Rimsky-Korsakov. Thậm chí, trong quá trình giao lưu âm nhạc, cỗ máy còn tự tin nhắc đến 53 ngón tay của mình như một lợi thế rõ rệt trước đối thủ con người.

TeoTronico chơi đàn bằng nam châm điện kết hợp lệnh máy tính, giúp tái tạo bản nhạc với nhịp điệu ổn định, độ chính xác cao và không bị mỏi mệt thể chất như con người (vốn chỉ có 10 ngón tay).

Ranh giới giữa độ chính xác kỹ thuật và cảm xúc nghệ thuật

Nhìn từ góc độ kỹ thuật thuần túy, những ưu thế của TeoTronico là điều khó có thể phủ nhận. Robot có thể tái tạo các tác phẩm âm nhạc với nhịp điệu ổn định tuyệt đối cùng độ chuẩn xác cao trong từng thao tác. Quan trọng hơn, những ngón tay cơ khí của nó hoàn toàn không phải chịu đựng sự mệt mỏi về thể chất giống như các nghệ sĩ bằng xương bằng thịt.

Thế nhưng, chính màn đối đầu tại Prato lại phơi bày ranh giới sâu sắc nhất giữa máy móc và nghệ sĩ con người - đó là khả năng biểu đạt cảm xúc.

Theo quan điểm của nghệ sĩ Roberto Prosseda, âm nhạc bao hàm nhiều giá trị sâu rộng hơn rất nhiều so với việc chỉ đánh đúng từng nốt nhạc trên bản phổ. Người nghệ sĩ mang vào màn trình diễn dấu ấn diễn giải cá nhân, sức sáng tạo cùng những cung bậc cảm xúc chân thực.

Robot được tích hợp chatbot AI Gemini của Google để trò chuyện, trả lời câu hỏi và tạo cá tính tương tác với nghệ sĩ cùng khán giả, nhưng tính năng hội thoại này hoàn toàn tách biệt với hệ thống cơ khí chơi piano.

Bằng lối thể hiện riêng biệt và sự thấu hiểu sâu sắc đối với tác phẩm, một nghệ sĩ piano có thể biến hóa cách một bản nhạc vang lên trước người nghe. Với Prosseda, đích đến của một buổi hòa nhạc phải là việc kiến tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt, đủ sức lay động tâm hồn khán giả và thậm chí khiến họ rơi nước mắt.

Rốt cuộc, màn trình diễn của TeoTronico cùng nghệ sĩ Roberto Prosseda đã vạch ra một điểm phân biệt mang tính cốt lõi trong thời đại AI. Máy móc ngày nay hoàn toàn đủ năng lực tái tạo âm nhạc với độ chính xác đầy ấn tượng, nhưng việc chuyển hóa cảm xúc nhân loại thành một màn trình diễn nghệ thuật sống động vẫn luôn là một thách thức ở tầm vóc hoàn toàn khác.