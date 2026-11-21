Khi các nhà lãnh đạo APEC tập trung tại Thâm Quyến vào hôm 19/11 để chụp ảnh lưu niệm chung, họ đã duy trì một trong những truyền thống của khối là khoác lên mình trang phục truyền thống của nước chủ nhà.

Lần này, thay vì những bộ lễ phục cầu kỳ từng xuất hiện ở một số kỳ thượng đỉnh trước — bao gồm cả mẫu "cách tân kiểu Trung Quốc" trong lần gần nhất Trung Quốc đăng cai sự kiện — các nhà lãnh đạo chỉ choàng thêm một chiếc khăn lụa tinh tế bên ngoài bộ âu phục trang trọng.

Vẫn giữ đúng sự tỉ mỉ đặc trưng của Trung Quốc đối với các sự kiện quốc tế lớn, lựa chọn tưởng chừng giản dị này thực chất là thành quả của quá trình chế tác công phu phía sau hậu trường từ đội ngũ nhà thiết kế và nghệ nhân, SCMP đưa tin.

Theo ông Wu Jianhua, Chủ tịch Công ty Văn hóa và Công nghệ Tơ lụa Thượng Cửu Khai Tô Châu, đơn vị chủ trì thiết kế, mỗi chiếc khăn được dệt đan xen 21 sợi tơ tằm tự nhiên, tượng trưng cho sự hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Các nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh APEC Thâm Quyến được tự do lựa chọn chiếc khăn mình thích giữa 2 sắc: đỏ thẫm và xanh lam đậm, hai gam màu chủ đạo của biểu trưng APEC.

Mỗi mẫu khăn đều được trang trí bằng 2 kỹ thuật thêu truyền thống riêng biệt trên nền màu trầm, giúp dễ dàng phối hợp hài hòa với âu phục.

Phiên bản màu đỏ được chế tác từ lụa Hương Vân Sa của Quảng Đông, hay còn gọi lụa mây thơm.

Ông Wu tiết lộ với Bắc Kinh Nhật báo rằng do loại lụa này được nhuộm bằng chiết xuất từ củ nâu nên rất khó đạt được sắc độ đồng đều, buộc các nghệ nhân phải thực hiện hơn 300 mẫu thử nghiệm để đảm bảo sự chuẩn xác về màu sắc.

Ở hai đầu khăn, một mặt được thêu họa tiết mây lành (tường vân) ánh vàng — một trong những họa tiết trang trí cổ xưa và nổi tiếng nhất của Trung Quốc — cùng những con sóng cuộn trào, mặt còn lại thêu biểu trưng APEC màu đỏ cam.

Trong văn hóa Trung Hoa, họa tiết mây và sóng tượng trưng cho sự may mắn, hòa bình và thịnh vượng trường tồn.

Trong khi đó, phiên bản màu xanh lam được dệt từ gấm Tống, nổi bật với hoa văn mây và sóng ánh bạc ở một mặt, cùng biểu trưng APEC màu xanh lục lam ở mặt kia.

Loại vải lụa truyền thống này có lịch sử từ thời nhà Tống (960–1279) và đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại, thuộc hạng mục nghề trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa của Trung Quốc.

Kỹ thuật nhuộm và hoàn thiện lụa Hương Vân Sa Quảng Đông cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc, tương tự như nghệ thuật thêu Quảng Đông (Việt tú) và thêu Tô Châu (Tô tú) được ứng dụng để tạo nên các hoa văn trên khăn.

Quảng Đông là tỉnh miền nam nơi thành phố Thâm Quyến tọa lạc, còn Tô Châu ở miền đông Trung Quốc là vùng đất từ lâu đã trứ danh với nghề dệt lụa và thêu thùa.

Bên cạnh các họa tiết chủ đạo ở hai đầu khăn, phần nền của chiếc khăn còn khéo léo dệt đan cài 3 yếu tố: hoa mộc miên, hoa giấy và mây lành.

Được người dân địa phương mệnh danh là "hoa anh hùng", mộc miên đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tiên phong của Khu vực Vịnh Lớn (Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao), trong khi hoa giấy chính là loài hoa biểu tượng chính thức của thành phố Thâm Quyến.

Chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, ông Wu cho biết công ty kỳ vọng khi khoác lên mình chiếc khăn này, các nhà lãnh đạo sẽ "không chỉ cảm nhận được chiều sâu của văn hóa Trung Hoa, mà còn thấy rõ tinh thần của một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương".

Chính ông Wu cũng là người từng phụ trách thiết kế chất liệu vải cho mẫu trang phục mà các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương mặc tại Bắc Kinh năm 2014.