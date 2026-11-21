Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Các đại sứ EU được cho là đã thông qua việc đánh giá luật pháp Ukraine về năng lượng, giao thông, nông nghiệp và phát triển khu vực, những nội dung trước đây bị Hungary ngăn chặn.

Các cuộc đàm phán về 4 lĩnh vực khác, gồm: chống tham nhũng, quyền cơ bản, thương mại và chính sách đối ngoại - vẫn đang tiếp diễn.

Trước khi các cuộc đàm phán chính thức có thể bắt đầu, Ukraine phải vạch ra kế hoạch đáp ứng các yêu cầu của EU.

Sau đó, tất cả 27 quốc gia thành viên phải nhất trí về một lập trường chung, tiếp theo là sự chấp thuận của các bộ trưởng.

Hungary mới đây đã rút lại quyền phủ quyết đối với việc mở 2 nhóm chương đàm phán cuối cùng trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ đạt được mục tiêu mở tất cả 6 nhóm chương đàm phán trước khi năm nay kết thúc.

Thông tin này xuất hiện sau khi Ukraine sửa đổi luật bảo vệ quyền ngôn ngữ và giáo dục của người Hungary gốc ở miền Tây Ukraine.

Sự thay đổi lập trường của Budapest đánh dấu một sự chuyển biến dưới thời Thủ tướng Peter Magyar, người kế nhiệm ông Viktor Orban - một người từ lâu đã phản đối tham vọng gia nhập EU của Ukraine.

Tuy nhiên, Hungary đã bác bỏ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine, kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở Hungary, và nhận định quá trình gia nhập có thể mất thêm 10-15 năm nữa.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thúc ép Brussels kết nạp Ukraine vào EU trước năm 2027, coi việc gia nhập là điều thiết yếu đối với an ninh của nước này và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải đối mặt với những trở ngại lớn liên quan đến tham nhũng và xung đột với Nga.

Ngay cả sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Ukraine vẫn cần sự chấp thuận nhất trí của EU và việc phê chuẩn hiệp ước gia nhập của các quốc gia thành viên.

Nga từ lâu đã phân biệt rõ ràng giữa tham vọng gia nhập EU và NATO của Ukraine, phản đối tham vọng gia nhập NATO, nhưng không nhất thiết phản đối tham vọng gia nhập EU.

Tuy nhiên, ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo, việc quân sự hóa ngày càng tăng và chính sách chống Nga ngày càng gay gắt của EU đồng nghĩa với việc tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine giờ đây cũng phải tính đến lợi ích an ninh của Nga.