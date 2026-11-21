Ngày 20/11, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận sử dụng 1 tỷ euro (tương đương 28.275 tỷ đồng) từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) để viện trợ thiết bị quân sự mới cho Ukraine.

Theo thông cáo của EU, khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để mua máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không, đạn dược, thiết bị tác chiến điện tử, radar và thuốc nổ. Toàn bộ trang thiết bị phải được chuyển giao cho Ukraine chậm nhất vào cuối năm 2027.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Trong đêm 20/11, đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine kéo dài nhiều giờ tại thủ đô Kiev . Cuộc tấn công còn gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống cung cấp điện, nước và sưởi ấm, đồng thời làm hư hại 3 cây cầu.

EU duyệt thêm 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ Kiev, nhiều địa phương khác trên khắp Ukraine cũng ghi nhận vụ tấn công và tiếng nổ. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ tỉnh Lviv và Ivano-Frankivsk ở miền tây, thành phố Kryvyi Rih ở miền nam, tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc đến thành phố Dnipro ở miền đông.

Đại diện Cấp cao phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, bà Kaja Kallas, khẳng định châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về quân sự lẫn ngoại giao.

Theo giới chức EU, việc tăng cường hỗ trợ quân sự nhằm giúp Ukraine duy trì năng lực phòng thủ trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, đồng thời củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.

“Ukraine có thể tin tưởng rằng châu Âu sẽ tiếp tục củng cố vị thế của nước này, cả trên chiến trường lẫn tại bàn đàm phán” , bà Kallas nhấn mạnh.

Khoản viện trợ mới được triển khai thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu, cơ chế tài chính được hình thành từ đóng góp trực tiếp của các quốc gia thành viên EU. Kể từ năm 2022, phạm vi hoạt động của quỹ được mở rộng để hỗ trợ các hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, việc giải ngân nguồn lực từ EPF gặp trở ngại do sự phản đối của Hungary. Tình trạng bế tắc chỉ được tháo gỡ vào tháng 9, khi các quốc gia thành viên đạt được thỏa thuận về phương án sử dụng khoản tiền 6,6 tỷ euro (khoảng 7,3 tỷ USD) đang nằm trong quỹ.