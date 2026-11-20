Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

“Các nhà lãnh đạo châu Âu sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga, nhưng chỉ khi họ được ngồi cùng với Mỹ, Nga và Ukraine để bàn về hòa bình ở Ukraine đang diễn ra”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói hôm 19/11.

Nhà lãnh đạo Đức đồng thời cho biết thêm, ông muốn tổ chức các cuộc đàm phán tại một địa điểm trung lập.

Ông Merz đưa ra những phát biểu này tại một cuộc họp báo chung, sau Hội nghị thượng đỉnh ở Berlin của "Liên minh các nước sẵn sàng" - một nhóm các nước phương Tây ủng hộ Kiev do Pháp và Anh dẫn đầu.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết qua các kênh ngoại giao, Nga đã mời phía châu Âu cử đại diện tới Nga để làm rõ lập trường của họ về an ninh khu vực và việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, lời đề nghị của ông nhằm mục đích xác định "châu Âu sẽ đóng góp gì cho các cuộc đàm phán này".

Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận, việc thảo luận về “an ninh châu Âu mà không có chính châu Âu thì thật kỳ lạ”.

Nga từ lâu đã khẳng định, lợi ích an ninh của họ phải được tính đến trong bất kỳ thỏa thuận an ninh châu Âu nào trong tương lai.