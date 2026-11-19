“Với tư cách là nguyên thủ của ba trong số những quốc gia lớn nhất thế giới, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì các cuộc đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề không chỉ tác động đến người dân của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến toàn cầu”, ông Trump phát biểu. “Trước đây, các nhà lãnh đạo thường tránh đối thoại với những quốc gia mà họ có bất đồng. Chúng tôi thì chọn cách ngược lại, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hướng đi đó”. (Ảnh: AP)