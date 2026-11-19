Tờ The Standard (Hongkong, Trung Quốc) đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - người có tổ tiên gốc Quảng Đông, Trung Quốc - đã nói tiếng Quảng Đông trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào ngày 18/11, tạo ra bầu không khí vui vẻ và trở thành chủ đề bàn tán bên lề sự kiện.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - người có tổ tiên gốc Quảng Đông, Trung Quốc - đã nói tiếng Quảng Đông trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào ngày 18/11. Ảnh: South China Morning Post

Khi được hỏi có cảm giác thế nào khi trở về quê hương Quảng Đông, ông Anutin mỉm cười và nói bằng tiếng Quảng Đông rằng: "Rất hạnh phúc!"

Khi được hỏi liệu có dành thời gian về thăm nhà tổ trong chuyến đi này không, ông trả lời bằng tiếng Quảng Đông: "Không có thời gian!"

Sau đó, Thủ tướng Anutin phát biểu bằng tiếng Anh về quan hệ Trung Quốc - Thái Lan, nói rằng hai nước không chỉ là đối tác thông thường mà còn thân thiết như anh em ruột.

"Tôi nghĩ 90% người Thái Lan có nguồn gốc từ Trung Quốc cách đây hàng trăm năm", ông nói. "Chúng ta không thể sống thiếu nhau."

Nguồn gốc Quảng Đông của Thủ tướng Thái Lan

Theo tờ Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Anutin sinh ra ở Bangkok và có tên tiếng Trung là Chen Xiyao.

Ông Anutin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vào năm 2023 rằng cha mẹ và cả bốn ông bà nội ngoại của mình đều đến từ Trung Quốc.

"Gia đình tôi nói tiếng Quảng Đông ở nhà mỗi ngày", ông nói.

Quê nội của ông Anutin ở làng Hoa Phong, huyện Tân Hội, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, ở phía tây đồng bằng châu thổ sông Châu Giang, theo chính quyền địa phương.

Ông Chavarat Charnvirakul - cha của ông Anutin, người từng giữ chức Thủ tướng lâm thời của Thái Lan vào năm 2008 - đã về thăm ngôi làng này vào năm 1998 và quyên góp tiền để xây dựng một con đường.

Ông Anutin nhậm chức Thủ tướng Thái Lan từ tháng 9/2025 và có chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên trên cương vị này vào tháng 7 năm nay, khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng Hải. Nhân dịp đó, ông Tập đã mô tả Trung Quốc và Thái Lan là "một gia đình" và kêu gọi tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Hôm 13/11, Thủ tướng Anutin đã tiếp người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường tại Bangkok. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tuyến đường sắt Trung Quốc - Thái Lan và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận liên quan đến ngành công nghiệp ô tô, nông nghiệp và hải quan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trong Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào ngày 19/11. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anutin đã đến Thâm Quyến vào ngày 18/11 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết lịch trình của ông Anutin bao gồm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư của Thái Lan và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới và chuỗi cung ứng khu vực.

Thủ tướng Anutin cũng dự định tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Trưởng Đặc khu Hongkong John Lee và các nhà lãnh đạo của New Zealand và Nga về thương mại và đầu tư, và dự kiến sẽ ký một hiệp định thương mại tự do với Peru vào ngày 19/11 để mở rộng sang thị trường Mỹ Latin.