Tháng 9, Nhật Bản đã xả trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024 trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về triển vọng tài chính của Washington.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Tư (18/11), lượng dự trữ ngoại hối của Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm 5,2 tỷ USD xuống còn 1,063 nghìn tỷ USD so với tháng 8, chỉ cao hơn một chút so với mức 1,062 nghìn tỷ USD được ghi nhận vào tháng 12/2024. Nhật Bản vẫn là quốc gia nước ngoài nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất.

Dữ liệu cũng cho thấy Trung Quốc đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống còn 563,9 tỷ USD trong tháng 9, giảm 26,8 tỷ USD – đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2008, khi lượng nắm giữ của nước này ở mức 550 tỷ USD, theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính Trung Quốc Wind.

Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã giảm 75,5 tỷ USD xuống còn 9,24 nghìn tỷ USD trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Pháp ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong số các "chủ nợ" lớn, khi bán 31,4 tỷ USD và còn 332 tỷ USD.

Trong số các chủ nợ nước ngoài lớn khác, Anh, quốc gia nắm giữ nợ Mỹ lớn thứ 2, đã giảm lượng nắm giữ xuống còn 985,8 tỷ USD trong tháng 9, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ.

Ngược lại, Bỉ đã tăng lượng nắm giữ của mình thêm 17,4 tỷ USD lên 507,9 tỷ USD, trong khi Canada tăng thêm 3,1 tỷ USD lên 467,7 tỷ USD.

Những số liệu này được công bố trong bối cảnh những lo ngại về chính sách tiền tệ và lạm phát của Mỹ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu trái phiếu toàn cầu. Vào tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang đã nâng lãi suất cơ bản 25 điểm lên mức 3,75 - 4% để kiềm chế lạm phát.

Nhật Bản cũng đang đánh giá lại mức độ rủi ro nợ nước ngoài khi lợi suất trái phiếu trong nước tăng cao khiến trái phiếu chính phủ Nhật Bản trở nên hấp dẫn hơn. Dữ liệu của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản đã bán ròng 6,06 nghìn tỷ yên (38 tỷ USD) trái phiếu Mỹ trong 9 tháng đầu năm.

Theo SCMP