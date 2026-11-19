Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, đài truyền hình nhà nước Nga đã phát sóng một đoạn phim mà họ mô tả là chiếc vali hạt nhân của Nga do một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin mang theo đến Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Trung Quốc.

Một phóng viên của kênh truyền hình Russia -1 đã hỏi một sĩ quan hải quân Nga mặc quân phục rằng liệu chiếc vali mà người này mang đến hội nghị có phải là chiếc vali hạt nhân - thứ có thể được sử dụng để ra lệnh tấn công hạt nhân - hay không.

Viên sĩ quan hải quân đã trả lời là "đúng" trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi.

Đài truyền hình nhà nước Nga đã phát sóng một đoạn phim mà họ mô tả là chiếc vali hạt nhân của Nga do một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin mang theo đến Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Trung Quốc. Nguồn: NEXTA

Ông Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC

Theo Newsweek, Tổng thống Nga Putin đã đến thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) hôm 17/11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong đó sẽ có cuộc gặp ba bên được mong đợi với những người đồng cấp là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà Trắng cho biết vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ được các nhà lãnh đạo thảo luận.

Mặc dù Mỹ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã đặt lực lượng hạt nhân của mình trong tình trạng báo động đặc biệt, đình chỉ việc tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân New START và cập nhật các hướng dẫn răn đe hạt nhân.

Vào ngày 18/11, Yevgeny Popov - phóng viên của kênh Russia-1 - đã thực hiện một phóng sự tại hiện trường bên cạnh những chiếc xe đậu bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến.

"Nhìn kìa, chiếc vali hạt nhân đang ở ngay sau lưng chúng ta", ông nói khi một sĩ quan hải quân Nga đang đi bộ với một chiếc vali trên tay.

Sau đó, Popov tiến lại gần viên sĩ quan và hỏi: "Xin chào, đây có phải là chiếc vali hạt nhân không?", và nhận được câu trả lời: "Đúng vậy."

Người dẫn chương trình sau đó hỏi tiếp: "Chính nó sao?", viên sĩ quan trả lời: "Chính là nó." Có thể nghe thấy người phóng viên nói ngoài khung hình rằng: "Không thể tin được."

Một phóng viên của hãng tin RIA (Nga) từng nhận định rằng: "Có một số vali mà nếu thiếu chúng thì không chuyến đi nào của [Tổng thống] Putin là trọn vẹn."

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước buổi tiệc chào mừng tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vào ngày 18/11/2026. Ảnh: Getty Images

Vali hạt nhân là gì?

Theo Newsweek, chiếc vali hạt nhân của Nga là một hệ thống được phát triển vào những năm 1980 và đi vào hoạt động khi tổng thống cuối cùng của Liên Xô là ông Mikhail Gorbachev nhậm chức vào năm 1985.

Chiếc vali này được biết đến với tên gọi "Cheget" theo tên ngọn núi Cheget ở dãy Caucasus và thường được một sĩ quan hải quân mang theo bên mình cùng với Tổng thống Nga mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nó hiếm khi xuất hiện trên truyền hình.

Hai chiếc vali khác tương tự cũng được Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga mang theo.

Valentin Golubkov - người đã góp công phát triển chiếc vali này - cho biết mục đích của nó là cung cấp một công cụ liên lạc an toàn giữa Tổng thống Nga và bộ chỉ huy quân sự cấp cao của ông.

"Mục tiêu là hợp nhất toàn bộ kho vũ khí tên lửa và hạt nhân khổng lồ của chúng ta [Nga]", ông nói với tờ Komsomolskaya Pravda vào năm 2014.

Vào thời điểm chiếc vali được phát triển, Mỹ đang triển khai các tên lửa của họ ở châu Âu, với thời gian bay đến Liên Xô chỉ là 5 phút; và Liên Xô cũng đang tiến hành huấn luyện và mô phỏng các cuộc tấn công trả đũa.

"Còn một lý do nữa - đó là cần phải đảm bảo ngăn chặn các vụ phóng tên lửa hạt nhân trái phép", ông Golubkov nói. "Trong vài phút ngắn ngủi đó, phải có được sự phê chuẩn cho một đòn tấn công đáp trả", ông nói thêm.

Mệnh lệnh được Tổng thống Nga ban hành, phối hợp với những chiếc vali hạt nhân giống hệt của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng - những người cũng mang theo những chiếc vali tương tự.

Ai thực sự xách những chiếc vali đó?

Newsweek đưa tin, vào tháng 12/2025, trung tâm điều tra độc lập Dossier Center của Nga cho biết cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra rằng các sĩ quan thuộc Cơ quan Đặc biệt về Truyền thông Chiến lược bí mật (được biết đến nội bộ với tên gọi "Cơ quan K") của Nga có nhiệm vụ xách chiếc vali này.

Dossier Center cho biết, từ năm 2021 đến năm 2025, ít nhất 53 người có liên quan đến "Cơ quan K", bao gồm một vị tướng, hàng chục đại tá và một số thuyền trưởng hải quân.

"Mặc dù tính chất công việc nhạy cảm, nhiều sĩ quan sống cuộc sống khá giản dị, chủ yếu ở một thị trấn khép kín bên ngoài Moscow", báo cáo của trung tâm này cho biết.