Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 10 phút với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề APEC 2026. Seoul sau đó tiết lộ nội dung liên quan đến Triều Tiên, trong bối cảnh Mỹ, Nga và Trung Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc gặp ba bên.

Cuộc gặp 10 phút chớp nhoáng

Hãng thông tấn Yonhap ngày 19/11 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc gặp không nằm trong lịch trình chính thức bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Cuộc gặp diễn ra tối 18/11, sau tiệc chiêu đãi dành cho các nhà lãnh đạo APEC do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Theo một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Putin và ông Lee tình cờ gặp nhau khi chuẩn bị rời địa điểm tổ chức tiệc. Hai nhà lãnh đạo sau đó dừng lại trao đổi trong khoảng 10 phút.

Đây là lần đầu tiên ông Lee Jae Myung trực tiếp gặp Tổng thống Putin kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025. Đáng chú ý hơn, đây cũng là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa nguyên thủ Nga và Hàn Quốc sau hơn 7 năm, kể từ cuộc gặp giữa ông Putin và cựu Tổng thống Moon Jae In tại Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, vào tháng 6/2019.

Dù chỉ kéo dài 10 phút, cuộc trao đổi đề cập đến nhiều vấn đề, từ quan hệ song phương đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga tại tiệc chiêu đãi APEC ở Thâm Quyến ngày 18/11. Ảnh: Joint Press Corps.

Theo tiết lộ từ Seoul, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhận thức chung về việc tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực không gặp trở ngại, bất chấp các khó khăn hiện nay trong quan hệ Nga – Hàn.

Quan chức Hàn Quốc thừa nhận việc thúc đẩy hợp tác sẽ không dễ dàng trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng hai bên nhất trí cần duy trì và quản lý tốt quan hệ song phương.

Đặc biệt, ông Putin và ông Lee cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục xấu đi, đồng thời tìm kiếm các biện pháp giảm căng thẳng.

Cuộc trao đổi cũng đề cập một số vấn đề hợp tác thiết thực liên quan đến đời sống người dân hai nước. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho biết vẫn còn quá sớm để công bố các nội dung cụ thể.

Seoul tiết lộ nội dung liên quan Triều Tiên

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của cuộc gặp là vấn đề Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng ngày càng được tăng cường.

Theo Korea JoongAng Daily, quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận ông Putin và ông Lee đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên, bao gồm quan hệ liên Triều và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mặc dù những vấn đề này không được trao đổi quá sâu, cuộc gặp đã tạo cơ hội để Seoul trực tiếp lắng nghe quan điểm của Moscow.

Quan chức Hàn Quốc cho biết cuộc đối thoại giúp Seoul hiểu rõ hơn cách Nga nhìn nhận tình hình Triều Tiên, quan hệ giữa hai miền bán đảo cũng như triển vọng đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Thông tin này thu hút sự quan tâm bởi quan hệ Nga – Hàn đã xấu đi đáng kể kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Seoul tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào Moscow, trong khi Nga tăng cường hợp tác quân sự với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng đã triển khai hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Những diễn biến này khiến quan hệ giữa Moscow và Seoul liên tục gặp trở ngại, đặc biệt trong các vấn đề an ninh khu vực.

Tuy nhiên, cuộc gặp tại Thâm Quyến cho thấy hai bên vẫn duy trì khả năng trao đổi trực tiếp ở cấp nguyên thủ.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn khôi phục đối thoại với Triều Tiên và hướng tới xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18/11, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập tầm quan trọng của việc ổn định tình hình khu vực.

Theo thông tin từ Seoul, ông Tập bày tỏ ủng hộ các nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc thúc đẩy đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Như vậy, chỉ trong một ngày tại Thâm Quyến, Tổng thống Hàn Quốc đã có cơ hội trực tiếp trao đổi với cả lãnh đạo Trung Quốc và Nga về vấn đề Triều Tiên, trước thời điểm diễn ra cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề tiệc chiêu đãi APEC tại Thâm Quyến ngày 18/11. Ảnh: Joint Press Corps.

Cuộc gặp diễn ra trước thời điểm Mỹ, Nga, Trung Quốc hội đàm

Cuộc tiếp xúc bất ngờ giữa ông Putin và Tổng thống Hàn Quốc diễn ra chỉ một ngày trước cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến tổ chức ngày 19/11 tại Thâm Quyến.

Theo Yonhap, chương trình nghị sự của cuộc gặp ba bên có thể bao gồm vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran, cũng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Seoul đặc biệt quan tâm tới khả năng ba cường quốc thảo luận về tương lai bán đảo Triều Tiên mà không có đại diện Hàn Quốc trực tiếp tham gia.

Trước hội nghị, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh rằng quan điểm và lợi ích của Seoul cần được phản ánh đầy đủ trong mọi cuộc thảo luận liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, đặc biệt là vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Trong những ngày diễn ra các hội nghị ASEAN và APEC, ông Lee đã lần lượt tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga nhằm trao đổi về những vấn đề mà Seoul quan tâm.

Bên cạnh cuộc gặp ông Putin, Tổng thống Hàn Quốc còn có các cuộc trao đổi với Tổng thống Trump tại Manila và Thâm Quyến.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết Seoul đã tận dụng những cuộc tiếp xúc này để truyền đạt lập trường của mình về tình hình bán đảo Triều Tiên tới cả ba cường quốc.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cũng tìm cách giảm nhẹ những lo ngại rằng cuộc gặp Mỹ – Nga – Trung có thể dẫn tới một thỏa thuận giữa các nước lớn về tương lai khu vực mà không có sự tham gia của Seoul.

Theo quan chức này, dù vấn đề Triều Tiên có thể xuất hiện trong chương trình nghị sự, đây nhiều khả năng không phải nội dung trọng tâm của cuộc gặp ba bên.

Một câu hỏi khác cũng đang thu hút sự chú ý là khả năng Tổng thống Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề chuyến thăm Trung Quốc.

Trước khi tới châu Á, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp xúc với ông Kim. Tuy nhiên, tính đến sáng 19/11, giới chức Hàn Quốc cho biết chưa có thông tin xác nhận về một cuộc gặp như vậy.

Đại diện Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả triển vọng đối thoại Mỹ – Triều vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng, đồng thời khẳng định ông Lee và ông Trump chưa trực tiếp thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp với ông Kim Jong Un.

Trong bối cảnh đó, cuộc trao đổi 10 phút giữa ông Putin và ông Lee tại Thâm Quyến trở thành một trong những diễn biến ngoại giao đáng chú ý bên lề APEC 2026.

Dù chưa có thỏa thuận cụ thể nào được công bố, cuộc gặp đã giúp Seoul trực tiếp tiếp cận quan điểm của Moscow về Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đối thoại Nga – Hàn sau nhiều năm quan hệ song phương căng thẳng.