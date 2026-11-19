Tháng trước, Nga đã nhập khẩu lượng xăng dầu kỷ lục bằng đường biển, trong bối cảnh các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu khiến công suất giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ Kpler, nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển đạt 390.000 tấn trong tháng 10. Điều này đánh dấu một sự đảo ngược hiếm hoi đối với vai trò của Nga - vốn là nhà xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu thế giới.

"Nga đang dần thay đổi vị thế của mình trên thị trường sản phẩm lọc dầu toàn cầu, chuyển từ một trung tâm xuất khẩu nhiên liệu lớn sang một thị trường nhập khẩu ngày càng quan trọng. Đây là một sự đảo ngược đáng chú ý", ông Sumit Ritolia, nhà phân tích nghiên cứu hàng đầu về lọc dầu và mô hình hóa tại Kpler, nhận định.

Nga bắt đầu nhập khẩu xăng dầu bằng đường biển từ tháng 7, với các lô hàng đến các cảng phía bắc trên Biển Baltic gần St Petersburg và bờ biển Biển Trắng để tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Biển Đen.

Theo ước tính của Beroc, một viện nghiên cứu của Belarus, Nga cũng đã nhập khẩu khối lượng kỷ lục từ nước láng giềng Belarus trong tháng 7.

Kể từ đó, Nga đã nhập khẩu hơn 600.000 tấn xăng dầu từ Belarus, khiến Minsk phải chuyển hướng nguồn cung từ các thị trường xuất khẩu khác và vận hành các nhà máy lọc dầu của mình gần hết công suất.

Các nhà máy lọc dầu của Belarus và nhà máy lọc dầu Vadinar của Ấn Độ, nơi cung cấp toàn bộ lượng xăng dầu xuất khẩu sang Nga, chủ yếu chế biến dầu thô của Nga.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan, Yerlan Akkenzhenov, nước này cũng đã cung cấp 8.000 tấn xăng cho Nga kể từ mùa hè. Sự phân bố rộng khắp về mặt địa lý của các nhà cung cấp cho thấy Nga đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Các nhà phân tích cho rằng nhập khẩu xăng dầu không chỉ là giải pháp ngắn hạn đối với Điện Kremlin, mà còn trở thành một phần thiết yếu để đáp ứng nhu cầu dài hạn của đất nước.

Nhằm nhấn mạnh mối quan ngại của chính phủ, ông Alexander Novak, Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng, tuần này đã kêu gọi các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp "nỗ lực hết sức" để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước.

Phó Thủ tướng cho biết ưu tiên hàng đầu là "khôi phục các nhà máy lọc dầu càng nhanh càng tốt" và kêu gọi tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu để "khắc phục tình trạng thiếu hụt trong nước".

Cuộc khủng hoảng xăng dầu của Nga đạt đỉnh điểm vào mùa hè năm nay, khi ước tính 40-45% công suất lọc dầu phải ngừng hoạt động vào thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ hè và mùa thu hoạch. Điều này buộc hầu hết các vùng phải áp dụng một số hình thức phân phối nhiên liệu theo định mức, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài hàng km tại các trạm xăng.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, Nga đã nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước. Bên cạnh việc tăng nhập khẩu, chính phủ đã nới lỏng các tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu để cho phép nhập khẩu xăng dầu loại thấp hơn và gia hạn các hạn chế xuất khẩu hiện có .

Sergei Kaufman, một nhà phân tích tại công ty môi giới Finam có trụ sở tại Moscow, ước tính sản lượng xăng dầu của Nga hiện thấp hơn từ 13-18% so với mức đầu năm 2026.

Hiện tại, tình hình nhìn chung đang được kiểm soát. Việc phân phối nhiên liệu chỉ giới hạn ở các trạm xăng của Rosneft, vốn chiếm khoảng 10% tổng số trạm xăng của cả nước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo tình hình có thể xấu đi nhanh chóng khi Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo FT