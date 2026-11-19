Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm 19/11 với "tâm trạng rất tốt".

Ông Ushakov cho biết Ukraine là chủ đề chính được thảo luận, và cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Theo hãng thông tấn TASS, các nhà lãnh đạo không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau cuộc gặp và sẵn sàng cho cuộc đàm phán ba bên với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều nay.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ca ngợi "mối quan hệ tuyệt vời" của mình với Putin, gọi nhà lãnh đạo Nga là "người bạn của tôi".