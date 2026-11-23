Trong video phát trên truyền hình nhà nước Iran và được lan truyền hôm 22/11, ông Pezeshkian ngồi làm việc tại bàn trong văn phòng rộng, chỉ sử dụng chiếc đèn bàn nhỏ. Toàn bộ hệ thống đèn chùm pha lê lớn phía trên đều tắt. Nhà lãnh đạo Iran mặc áo khoác dày, vừa xem tài liệu vừa làm việc trong căn phòng khá lạnh.

Ông đưa nhiệt kế điện tử trên bàn lên trước máy quay, cho thấy nhiệt độ trong phòng ở mức khoảng 18,8 độ C.

Video cho thấy Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ dùng đèn trong phòng làm việc

Video cho thấy Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ dùng đèn trong phòng làm việc

Báo Washington Post dẫn phát biểu của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, khung cảnh này không phản ánh điều kiện làm việc thực tế thường ngày của Tổng thống, mà chỉ là một hành động mang tính biểu tượng nhằm truyền tải thông điệp tiết kiệm năng lượng đến người dân.

Phóng viên truyền hình nhà nước Iran cho biết, việc ghi hình nhằm thể hiện tinh thần chính phủ phải bắt đầu thực hiện tiết kiệm từ chính người đứng đầu. Theo đó, Tổng thống mặc thêm áo ấm, hạn chế sử dụng đèn chiếu sáng và giảm nhu cầu sưởi ấm.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với tình trạng thiếu điện và khí đốt, buộc chính quyền kêu gọi các hộ gia đình, cơ quan công quyền giảm sử dụng năng lượng. Việc tiết kiệm điện trong dân cư được cho là cần thiết để hạn chế nguy cơ mất điện tại các nhà máy, qua đó duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp.

Dù sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, Iran vẫn chịu sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng các biện pháp gây sức ép, trong đó có việc thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển, nhằm làm suy yếu nền kinh tế Tehran.

Công ty Điện lực quốc gia Iran Tavanir cho biết, nước này đã bắt đầu áp dụng biện pháp cắt điện theo lịch đối với người tiêu dùng, do gặp khó khăn trong việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.

Ngày 22/11, ông Mohammad Allahdad - Giám đốc điều hành Tavanir, phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng các đợt cắt điện ban đầu dự kiến kéo dài tối đa 2 giờ, diễn ra cách ngày. Nếu nhiệt độ tiếp tục giảm, thời gian cắt điện có thể tăng lên 2 giờ mỗi ngày.

“Với tình hình cung ứng nhiên liệu hiện nay của đất nước, ngành điện buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế phân phối điện kể từ Chủ nhật”, ông Allahdad cho biết.

Theo ông, thời gian cắt điện sẽ phụ thuộc vào khả năng cung ứng nhiên liệu cũng như mức độ tiết giảm tiêu thụ năng lượng của người dân.

Iran từng áp dụng các biện pháp cắt điện tương tự trong những năm gần đây, khi các nhà máy điện rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu. Lưới điện quốc gia cũng xuống cấp sau nhiều năm thiếu đầu tư, trong khi nhu cầu sử dụng khí đốt của các hộ gia đình tăng cao để sưởi ấm vào mùa đông.

Iran cũng đang nỗ lực khôi phục công suất xử lý khí đốt, sau các cuộc không kích nhằm vào mỏ khí South Pars hồi tháng 3.

Các quan chức Iran cho biết, những cuộc tấn công của Israel ngày 17/3 đã làm hư hại 4 cơ sở xử lý khí đốt, khiến công suất xử lý khí đốt ban đầu giảm khoảng 230 triệu m³ mỗi ngày. Đến nay, khoảng 100 triệu m³ công suất đã được khôi phục, song vẫn còn khoảng 130 triệu m³/ngày chưa thể đưa trở lại hoạt động.

Tổng thống Pezeshkian thừa nhận những cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng của đất nước. Hãng thông tấn Isna dẫn lời ông cho biết: “Cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt quốc gia đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn trong mùa đông này”.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cảnh báo, tình trạng thiếu hụt khí đốt của nước này có thể lên tới 430 triệu m³/ngày trong mùa đông năm nay, so với mức khoảng 300 triệu m³/ngày trong những năm trước.