Thống đốc tỉnh Tây Flanders của Bỉ, ông Jurgen Vanlerberghe, cho biết lực lượng chức năng nước này đã chặn 570 người tìm cách xuất phát từ bờ biển Bỉ để vượt eo biển Manche trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2026, so với 102 người trong cùng kỳ năm 2025. Như vậy, số người bị phát hiện và ngăn chặn đã tăng khoảng 459%, tương đương hơn 5,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Vanlerberghe, phần lớn những người bị chặn có ý định đến Anh. Trong cùng giai đoạn, nhà chức trách Bỉ cũng bắt giữ 69 người bị cáo buộc liên quan đến hoạt động đưa người di cư trái phép. Thống đốc Tây Flanders nhấn mạnh các đối tượng này tìm cách thu lợi từ hoàn cảnh khó khăn của những người muốn vượt biên giới.

Trong nhiều năm qua, khu vực miền Bắc nước Pháp là địa điểm xuất phát chủ yếu của những người di cư tìm cách đến Anh bằng thuyền nhỏ, do khoảng cách từ bờ biển Pháp đến Anh tương đối ngắn. Tuy nhiên, số liệu mới cho thấy ngày càng có nhiều người tìm cách khởi hành từ Bỉ, dù tuyến đường này dài hơn và tiềm ẩn những nguy cơ đáng kể trên biển.

Một số tổ chức hỗ trợ người di cư cho rằng việc các nước châu Âu tăng cường kiểm soát biên giới và áp dụng những chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn có thể khiến người di cư chuyển sang các tuyến đường khác, trong đó có những hành trình nguy hiểm hơn. Diễn biến tại Bỉ xuất hiện trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế di cư bất hợp pháp, giảm số người xin tị nạn và tăng cường hồi hương những trường hợp không đủ điều kiện cư trú.

Đáng chú ý, trong tuần qua, Đức, Đan Mạch, Áo, Hy Lạp và Hà Lan đã công bố kế hoạch thiết lập một trung tâm tiếp nhận người di cư tại Rwanda, nhằm hỗ trợ việc chuyển những người bị bác đơn xin tị nạn ra ngoài lãnh thổ EU. C ơ sở này dự kiến tiếp nhận khoảng 100 người có đơn xin tị nạn bị từ chối và đã sử dụng hết các thủ tục kháng cáo tại một trong 5 quốc gia tham gia.

Một người di cư tìm cách vượt biển vào châu Âu (Ảnh minh họa: Reuters)

Sau khi đến Rwanda, những người này sẽ được cấp giấy phép cư trú và bố trí chỗ ở tại một trung tâm tiếp nhận. Một nguồn tin chính phủ tại thủ đô Kigali cho biết địa điểm có thể được lựa chọn là trung tâm trung chuyển Gashora, cách Kigali khoảng 60 km. Cơ sở này từng được sử dụng để tiếp nhận người xin tị nạn từ Libya và gần đây đã được mở rộng.

Trước đó, đại diện Chính phủ Rwanda khẳng định việc đàm phán với các nước châu Âu về khả năng tiếp nhận những người không được phép cư trú tại các quốc gia khác là một phần trong hoạt động hợp tác quốc tế của nước này. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã làm dấy lên những quan ngại từ các tổ chức quốc tế và tổ chức bảo vệ quyền con người. Liên hợp quốc và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro có thể phát sinh khi chuyển người di cư sang một quốc gia mà họ không có mối liên hệ thực chất.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cũng bày tỏ quan ngại trước đề xuất chuyển người từ năm quốc gia EU sang Rwanda. Ông thừa nhận các vấn đề di cư ngày càng phức tạp và gây nhiều tranh luận chính trị, song nhấn mạnh cần xem xét đầy đủ những rủi ro về quyền con người liên quan đến kế hoạch này.

Các số liệu về tình hình di cư từ Bỉ được công bố đúng thời điểm lãnh đạo Anh và EU tiến hành các cuộc thảo luận tại Brussels, trong đó hợp tác quản lý di cư là một nội dung quan trọng. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London tiếp tục thúc đẩy một kế hoạch hành động mới về eo biển Manche, nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác châu Âu trong việc ngăn chặn hoạt động vượt biển trái phép.

Một số nguồn tin cho rằng Anh có thể cân nhắc tham gia sáng kiến của EU về chuyển những người bị bác đơn xin tị nạn đến Rwanda. Nếu được triển khai, phương án này sẽ đánh dấu việc xem xét lại một hướng tiếp cận từng được Chính phủ Bảo thủ Anh đề xuất trước đây, nhưng đã bị Công đảng hủy bỏ sau khi lên nắm quyền vào tháng 7/2024.

Trong khi số người tìm cách khởi hành từ Bỉ tăng mạnh, số người thực tế đến Anh bằng thuyền nhỏ trong năm nay lại giảm đáng kể. Theo số liệu chính thức của Chính phủ Anh, từ đầu năm đến ngày 16/11/2026, khoảng 23.900 người xin tị nạn đã đến nước này bằng đường biển, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tuần trước thời điểm công bố số liệu, Anh ghi nhận 454 người di cư đến bằng thuyền nhỏ, tất cả đều trong ngày 14/11. Tuy nhiên, hành trình vượt eo biển Manche vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo các số liệu được công bố, ít nhất 25 người đã thiệt mạng trên biển trong năm 2026 khi tìm cách vượt từ bờ biển Pháp sang Anh.