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Tây Ban Nha đối mặt với khủng hoảng di cư

| | Tài chính quốc tế

Hàng nghìn người di cư tìm cách vào Ceuta, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và buộc Tây Ban Nha triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một cuộc vượt biển quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hàng nghìn người di cư, phần lớn là thanh niên Maroc, sử dụng phao để bơi qua biển, leo qua đê chắn sóng và phá hàng rào biên giới nhằm tìm cách vào Ceuta.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn, ít nhất 18 người đã thiệt mạng. Chính quyền Tây Ban Nha buộc phải huy động quân đội, Vệ binh Dân sự và tàu tuần tra để ứng phó khẩn cấp. Nhiều cơ sở kinh doanh cũng phải đóng cửa do lo ngại tình hình an ninh vượt khỏi tầm kiểm soát.

Một người di cư Maroc kể lại: “Tôi băng qua bãi cát ở đầu thị trấn Castillejos, sau đó trèo qua một bức tường do lực lượng cảnh sát Maroc kiểm soát. Tôi vượt biên bằng cách bơi qua biển, khoảng 200 m”.

Tây Ban Nha đối mặt với khủng hoảng di cư- Ảnh 1.

Chiếc xe buýt bị đốt trong đụng độ tại Fnideq, Maroc, ngày 31/7/2026

Nguyên nhân khiến hàng nghìn người di cư đồng loạt vượt biên vào Ceuta vẫn chưa được xác định. Giới chức địa phương cho rằng làn sóng di cư gia tăng có liên quan đến phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hồi đầu tháng.

Theo phán quyết, những người di cư đến Ceuta sẽ không bị trục xuất ngay như trước đây. Thay vào đó, chính quyền phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, trong đó có việc xem xét hồ sơ và quyền xin tị nạn.

Trong khi đó, các nhà hoạt động nhận định động lực chính của làn sóng di cư vẫn xuất phát từ khó khăn kinh tế và tình trạng thất nghiệp kéo dài tại Maroc.

Tây Ban Nha đối mặt với khủng hoảng di cư- Ảnh 2.

Người di cư đi dọc bãi biển ở Fnideq, Maroc, tìm cách vượt sang Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 31/7/2026

“Ở Maroc, chúng tôi không có việc làm, thiếu thuốc men và điều kiện sống. Đó là lý do chúng tôi phải bơi sang đây”, một người di cư cho biết.

Làn sóng di cư mới cũng làm gia tăng sức ép chính trị tại châu Âu. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni gọi đây là mối đe dọa thực sự đối với an ninh châu Âu, đồng thời cảnh báo Rome có thể xem xét đình chỉ cơ chế Schengen với Tây Ban Nha nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, chính quyền Ceuta đề nghị Madrid tăng cường lực lượng và siết chặt kiểm soát biên giới.

Theo Chuyển động 24h

VTV

Từ Khóa:
châu âu, di cư

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