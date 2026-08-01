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Tổng thống Mỹ Trump hé lộ chiến lược tiếp theo với Iran

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục giáng những đòn tấn công mạnh mẽ vào Iran cho đến khi Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào Iran sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời khẳng định Tehran cuối cùng sẽ phải trở lại bàn đàm phán nếu muốn chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại một cuộc họp nội các, ông Trump cho biết: "Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh, và đến một lúc nào đó, họ sẽ nói họ không thể chịu đựng thêm nữa".

Khi được hỏi về khả năng khôi phục lệnh ngừng bắn sau các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran, ông Trump không đề cập đến thời điểm nối lại đàm phán mà nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ muốn chiến thắng".

Tổng thống Mỹ Trump hé lộ chiến lược tiếp theo với Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định lực lượng Iran đã suy yếu đáng kể sau nhiều tháng giao tranh.

"Chúng tôi đang làm rất tốt. Họ không còn hải quân, không còn không quân, không còn hệ thống phòng không hiệu quả. Điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, nhưng năng lực của họ hiện rất hạn chế", Tổng thống Trump nói.

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

"Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và họ không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu điều đó xảy ra, Trung Đông sẽ bị xóa sổ", ông nói thêm.

Những phát biểu trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đã kéo dài khoảng 5 tháng, đồng thời chỉ vài tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 6 bị phá vỡ.

Trong thời gian gần đây, ông Trump nhiều lần cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công, thậm chí ám chỉ khả năng nhắm vào các hạ tầng quan trọng như nhà máy điện và cầu của Iran, dù đến nay chưa thực hiện lời đe dọa này.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã tiến hành một "làn sóng tấn công dữ dội" vào đêm thứ Năm (30/7). Tuy nhiên, đến hết ngày thứ Sáu (31/7) chưa có thêm thông tin về các đợt không kích mới.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News , ông Trump cũng khẳng định chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang "diễn ra tốt đẹp".

"Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Điều bạn cần làm là tiếp tục chiến thắng, rồi cuối cùng điều gì đó sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc tấn công đang khiến Iran chịu sức ép ngày càng lớn và cuối cùng Tehran sẽ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại bàn đàm phán".

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

Từ Khóa:
donald trump, iran

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