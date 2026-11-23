Theo TMZ, Andy Byron, cựu CEO của công ty công nghệ Astronomer, đã gia nhập Materialize từ ngày 9/11/2026 với vai trò Giám đốc Phát triển kinh doanh. Đây là công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cơ sở dữ liệu.

Thông tin này đánh dấu sự trở lại của Byron với môi trường doanh nghiệp sau hơn một năm rời khỏi vị trí lãnh đạo Astronomer vì vụ việc gây chú ý tại một buổi hòa nhạc của Coldplay vào tháng 7/2025.

Cựu CEO Astronomer Andy Byron trở lại ngành công nghệ sau 16 tháng rời vị trí vì vụ việc gây xôn xao tại concert Coldplay (Ảnh: Nypost)

Giám đốc điều hành Materialize, Nate Stewart, xác nhận việc tuyển dụng Byron trong cuộc trao đổi với TMZ. Theo ông Stewart, công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh và cần bổ sung nhân sự có kinh nghiệm để hỗ trợ quá trình mở rộng hoạt động.

"Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và đã tuyển dụng Andy làm Giám đốc Phát triển kinh doanh bán thời gian để hỗ trợ chúng tôi trong quá trình mở rộng quy mô" , Stewart cho biết.

Theo TMZ, Materialize hiện có khoảng 50 nhân viên. Quyết định tuyển dụng Byron nhận được sự ủng hộ của Stewart và hội đồng quản trị công ty. Các nhân viên được thông báo về sự xuất hiện của ông trong cuộc họp toàn công ty ngày 11/11, hai ngày sau khi ông bắt đầu công việc.

Dù vậy, Byron cho biết ông không đảm nhận vai trò nhân viên toàn thời gian tại Materialize. Trả lời TMZ, cựu CEO Astronomer nói rằng mình chỉ hỗ trợ công ty với tư cách cố vấn. Ông cũng cho biết đang tư vấn cho một số doanh nghiệp khác.

Thông tin về công việc mới của Byron được chú ý bởi đây là lần hiếm hoi ông xuất hiện trở lại trong các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh kể từ khi rời Astronomer.

Vụ việc tại concert Coldplay khiến hai lãnh đạo Astronomer từ chức

Câu chuyện bắt đầu vào tối 16/7/2025, khi Andy Byron tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc Coldplay tại sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ. Người đi cùng ông khi đó là Kristin Cabot, Giám đốc nhân sự của Astronomer.

Trong buổi biểu diễn, máy quay của chương trình bất ngờ hướng đến vị trí hai người đang đứng và ghi lại khoảnh khắc họ ôm nhau. Hình ảnh sau đó được chiếu lên màn hình lớn của sân vận động.

Khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình, Cabot lập tức quay mặt đi, trong khi Byron cúi người và tìm cách tránh khỏi tầm nhìn của máy quay. Phản ứng của cả hai khiến khán giả chú ý (Ảnh: Nypost)

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai lãnh đạo Astronomer.

Đáng chú ý, thời điểm đó, cả Byron và Cabot đều được truyền thông đề cập là những người đã kết hôn. Chi tiết này càng khiến đoạn video trở thành tâm điểm bàn luận và thu hút sự chú ý rộng rãi.

Trước sức ép từ vụ việc, ban giám đốc Astronomer đã tiến hành điều tra. Ngày 19/7/2025, chỉ 3 ngày sau buổi hòa nhạc, Byron tuyên bố từ chức CEO. Vài ngày sau, Cabot cũng rời khỏi vị trí Giám đốc nhân sự tại công ty.

Byron giữ cương vị CEO Astronomer từ năm 2023. Kể từ khi rời công ty, ông gần như vắng bóng trước công chúng, không đưa ra chia sẻ chính thức về khoảnh khắc gây tranh cãi tại concert Coldplay cũng như những lý do cụ thể dẫn đến quyết định từ chức.

Kristin Cabot lần đầu lên tiếng, cho rằng Byron đã nói dối về hôn nhân

Trong khi Byron giữ im lặng, Kristin Cabot đã chia sẻ về sự việc trong cuộc phỏng vấn với The New York Times vào tháng 12/2025.

Cabot khẳng định bà và Byron không hẹn hò. Bà mô tả hành động của cả hai tại buổi hòa nhạc là một sai lầm xảy ra trong lúc uống rượu. Theo lời Cabot, sau sự việc, hai người hầu như không còn liên lạc với nhau.

Đến tháng 3/2026, Cabot tiếp tục xuất hiện trong chương trình The Oprah Podcast của Oprah Winfrey. Tại đây, bà tiết lộ người chồng đang ly thân của mình, Andrew Cabot, cũng có mặt tại buổi hòa nhạc Coldplay tối hôm đó.

Trong cuộc trò chuyện, Cabot cho rằng Byron đã không thành thật với bà về tình trạng hôn nhân của ông. Bà nói rằng trước khi cùng tham dự buổi hòa nhạc, bà tin Byron đang trong quá trình ly thân với vợ.

Cabot chia sẻ rằng những gì bà biết sau đó khiến bà nhận ra Byron không phải người như ông từng thể hiện. Bà cũng cho biết đã chủ động cắt đứt liên lạc với cựu CEO Astronomer từ mùa thu năm trước.

Tuy nhiên, Cabot không tiết lộ cụ thể những nội dung mà bà cho rằng Byron đã nói dối. Bà giải thích rằng mình không muốn kéo gia đình ông vào câu chuyện.

Đến nay, Byron vẫn chưa công khai phản hồi những chia sẻ của Cabot, cũng như chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về sự việc tại concert Coldplay năm 2025.

Việc ông nhận công việc mới tại Materialize vì thế đánh dấu một bước trở lại đáng chú ý của cựu CEO Astronomer, sau khoảng thời gian dài vắng bóng khỏi các hoạt động kinh doanh được công chúng quan tâm.

Nguồn: The New York Post, Yahoo