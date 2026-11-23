Mỹ bất ngờ chỉ trích Ukraine ngay tại trụ sở NATO

Theo hãng tin AP ngày 18/11, Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng Mỹ Elbridge Colby đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về chiến thuật quân sự của Ukraine trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ.

Cụ thể tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) ngày 18/11, ông Colby cho rằng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga không giúp Ukraine đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột, cũng không ngăn được bước tiến của quân đội Nga trên tiền tuyến.

Quan chức Mỹ lập luận rằng những đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự có thể phản tác dụng, khiến người dân Nga đoàn kết hơn và làm Điện Kremlin quyết tâm tiếp tục leo thang xung đột.

Ông đặc biệt đề cập đến các cuộc tấn công nhằm vào Wildberries, một trong những tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, để minh họa cho điều mà Washington coi là sự thiếu hiệu quả của chiến thuật tập kích sâu.

Theo ông Colby, Ukraine cần tập trung nguồn lực vào các hoạt động quân sự trực tiếp trên chiến trường, thay vì ưu tiên những cuộc tấn công có chiều sâu vào lãnh thổ Nga.

Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng Mỹ Elbridge Colby. Ảnh: AP

Thông điệp này phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột. Washington muốn Ukraine tập trung vào những năng lực có thể tác động trực tiếp đến tình hình tiền tuyến, trong khi Kiev coi khả năng tấn công tầm xa là một phần quan trọng trong chiến lược làm suy yếu năng lực quân sự của Nga.

Được Washington thành lập năm 2022 với mục tiêu phối hợp viện trợ an ninh cho Ukraine, Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) hiện do Anh và Đức đồng chủ trì. Nhóm quy tụ 57 quốc gia, bao gồm toàn bộ 32 thành viên NATO.

Đáng chú ý, theo The Telegraph, được The Independent dẫn lại, ông Colby đã rời cuộc họp trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara trình bày báo cáo mật về hiệu quả các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Các nguồn tin Đức được The Telegraph dẫn lời cho biết quan chức Mỹ không chờ nghe phần trình bày của phía Ukraine. Tuy nhiên, ông Colby vẫn tham gia các hoạt động khác tại trụ sở NATO trong ngày và việc rời cuộc họp được cho là liên quan đến lịch trình di chuyển.

Một nguồn tin Đức được The Telegraph dẫn lời nhận xét rằng trong căn phòng họp hôm đó, Mỹ là quốc gia duy nhất có lập luận gần với quan điểm của Nga hơn là Ukraine và các đồng minh còn lại.

Đức, Anh công khai phản bác Washington

Những phát biểu của ông Colby nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức và Anh.

Theo AP và tờ The Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thẳng thắn bác bỏ lập luận của quan chức Mỹ. Ông gọi những nhận xét này là "ngớ ngẩn", đồng thời cho rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Lập luận của Berlin là không thể yêu cầu Ukraine hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga trong khi Moscow vẫn liên tục tiến hành những đòn tập kích vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Ông Pistorius cho rằng Kiev có quyền sử dụng các phương tiện quân sự cần thiết để tự vệ, bao gồm cả việc tấn công những mục tiêu có liên quan đến năng lực tiến hành xung đột của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng bảo vệ chiến thuật của Ukraine. Ông cho rằng các cuộc tấn công tầm xa đã góp phần làm suy yếu năng lực quân sự của Nga, tạo thêm thời gian cho Kiev và giúp bảo vệ người dân Ukraine.

Theo quan điểm của London, các đồng minh không nên áp đặt những giới hạn khiến Ukraine mất đi khả năng lựa chọn phương thức phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Đáng chú ý, ngày 20/11, Reuters đưa tin ông Pistorius đã gọi điện xin lỗi ông Colby vì sử dụng từ ngữ không phù hợp khi chỉ trích quan điểm của quan chức Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh việc xin lỗi không đồng nghĩa với thay đổi lập trường.

Ông tiếp tục bảo vệ quyền tự vệ của Ukraine, đồng thời cho rằng không thể chỉ trích Kiev tấn công các mục tiêu quân sự tại Nga trong khi Moscow vẫn đánh phá hệ thống điện, nước và sưởi ấm của Ukraine.

Nhà máy lọc dầu gần Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine vào tháng 9. Ảnh: Reuters

NATO vẫn duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Theo Stars and Stripes ngày 18/11, Đức công bố khoản đóng góp 300 triệu USD cho gói hỗ trợ vũ khí mới phối hợp với Na Uy. Gói này bao gồm các tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng cho biết các đồng minh đã cam kết hơn 10 tỷ USD để mua vũ khí do Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine thông qua cơ chế hỗ trợ của liên minh.

Những khoản hỗ trợ này cho thấy các nước châu Âu vẫn tiếp tục đầu tư vào năng lực phòng thủ của Kiev, bất chấp những khác biệt về cách thức sử dụng vũ khí.

Một vấn đề khác được đưa ra tại cuộc họp là hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield của SpaceX. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những hạn chế đối với hệ thống này đang ảnh hưởng đến năng lực tác chiến và gây ra những tổn thất cho quân đội nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh Ukraine cần được bảo đảm khả năng liên lạc vệ tinh ổn định, đặc biệt trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và các hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra ác liệt.