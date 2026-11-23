Ngày 23/11, Nvidia thông báo ông Jensen Huang trở lại vị trí Tổng giám đốc (CEO). Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 25% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ sau thông báo.



Hội đồng quản trị Nvidia cho biết họ đánh giá cao sự thẳng thắn và năng lực lãnh đạo của ông Huang. Sau khi tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, hội đồng nhận định việc ông trở lại không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Ông Huang từ chức hôm 12/11 sau khi thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được công bố. Một trong số đó là mối quan hệ với một nữ doanh nhân mà giới chức Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.

Dưới thời ông Huang, Nvidia phát triển từ một công ty thiết kế chip đồ họa cho trò chơi điện tử thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu. Ông trực tiếp định hướng phát triển sản phẩm, dẫn dắt các thỏa thuận với khách hàng và xây dựng quan hệ với giới chức Mỹ.



Sau tin tức mới, Dow Jones tương lai tăng vọt 1.200 điểm, Nasdaq tương lai cũng nhảy vọt 6%.

Theo Reuters