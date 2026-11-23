Chỉ trong vòng hai tuần, Venus từng tin rằng mình đã thực hiện một khoản đầu tư khôn ngoan. Ngày 11/7, chàng trai 26 tuổi đến từ Hàng Châu gửi 100.000 USDG – một loại stablecoin được neo giá theo tỷ lệ 1:1 với đồng USD – vào sản phẩm tiết kiệm lãi suất cao trên BitMart, sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở nước ngoài.

Sản phẩm cam kết mức lợi nhuận thường niên 18,8% trong kỳ hạn 14 ngày, cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi tại Trung Quốc, nơi thị trường đang trì trệ và lợi suất ở mức thấp.

Khoản đầu tư dự kiến đáo hạn vào ngày 26/7. Tuy nhiên, đúng ngày này, BitMart thông báo sẽ ngừng hoạt động và đóng cửa trong vài tháng tiếp theo. Sàn giao dịch khẳng định khách hàng vẫn có thể rút tài sản, nhưng Venus cho biết anh không thể lấy lại khoản tiền 100.000 USDG đã gửi, cũng như phần lớn trong số 30.000 USDT – một stablecoin khác neo theo đồng USD – đang lưu giữ trong tài khoản.

Không lâu sau, nhiều khách hàng BitMart trên khắp thế giới cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Đến tháng 10, BitMart chuyển sang phương án tái cấu trúc tài chính và công bố những nguyên nhân dẫn đến quyết định ngừng hoạt động. Công ty viện dẫn tình trạng khó khăn của thị trường tiền điện tử, khoản thiếu hụt 319,5 triệu USD liên quan đến vụ tấn công mạng năm 2021, hoạt động giao dịch giả tạo và làn sóng người dùng rời bỏ nền tảng.

Theo những người nắm rõ vấn đề, BitMart thông báo với đơn vị tư vấn tài chính rằng công ty chỉ còn 1,9 triệu USD tài sản có tính thanh khoản để thanh toán các khoản nợ.

Sự sụp đổ của BitMart phơi bày những rủi ro mà ngày càng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc phải đối mặt khi tham gia thị trường tiền điện tử.

Trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các công ty môi giới xuyên biên giới, trong khi lợi nhuận từ những kênh đầu tư truyền thống vẫn thấp, nhiều người Trung Quốc đang tìm đến các sàn giao dịch tiền số hoạt động trong những khu vực pháp lý chưa rõ ràng để tìm kiếm lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, việc thiếu cơ chế giám sát và bảo vệ tương đương các thị trường tài chính được quản lý khiến nhà đầu tư dễ trở thành bên chịu thiệt hại khi nền tảng gặp sự cố.

Từng nằm trong nhóm 20 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, BitMart là ví dụ điển hình về những rủi ro bắt nguồn từ tình trạng thiếu minh bạch tài chính của các nền tảng giao dịch. Những vấn đề này thường chỉ được khách hàng nhận ra khi đã quá muộn.

BitMart được thành lập năm 2017 bởi Sheldon Xia, một doanh nhân công nghệ người Trung Quốc từng học tập tại Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, nền tảng này thu hút hơn 13 triệu tài khoản đăng ký.

Hoạt động kinh doanh quốc tế của BitMart được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Trong khi đó, một pháp nhân riêng mang tên BitMart US hoạt động thông qua quan hệ đối tác với Zero Hash, nhà cung cấp hạ tầng tiền điện tử. Tuy nhiên, nền tảng này không được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trực tiếp quản lý hoặc đăng ký. BitMart US cho biết đã đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ, với tư cách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ.

Nikkei Asia cho biết không thể xác minh độc lập tình hình tài chính của BitMart. Công ty cũng chưa cung cấp cho khách hàng và chủ nợ bất kỳ báo cáo kiểm toán độc lập nào về tình hình tài chính. Trong gần 10 năm hoạt động, không có thông tin công khai nào mà Nikkei Asia tìm thấy về quy mô dự trữ tài chính của nền tảng. BitMart không phản hồi yêu cầu bình luận từ tờ báo.

“Các sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động trong môi trường ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi nguồn vốn lớn, đặc biệt rõ rệt trong những giai đoạn thị trường suy thoái”, Bobby Ong, CEO kiêm đồng sáng lập công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử CoinGecko, nhận định.

Theo ông Ong, áp lực này có thể thúc đẩy quá trình hợp nhất trong ngành. Tuy nhiên, ông phân biệt giữa việc một doanh nghiệp chủ động đóng cửa theo trật tự, không nhất thiết ảnh hưởng đến tài sản khách hàng, với trường hợp sàn giao dịch buộc phải ngừng hoạt động do khó khăn tài chính.

Lãi suất cao thu hút nhà đầu tư Trung Quốc

Trong những tuần trước khi tạm dừng hoạt động, BitMart vẫn tích cực quảng bá các sản phẩm đầu tư có lợi suất hấp dẫn. Sam, một cựu nhân viên công nghệ tại Thâm Quyến và bắt đầu đầu tư tiền điện tử từ năm 2019, cho biết anh đã mua các sản phẩm tiết kiệm ngắn hạn của BitMart vào tháng 6.

Các sàn giao dịch tiền số thường sử dụng những chương trình cam kết lợi nhuận cao để thu hút tiền gửi. BitMart không công bố cụ thể cách tạo ra lợi nhuận cho sản phẩm USDG. Tuy nhiên, các sàn giao dịch thường tạo nguồn thu để chi trả lợi suất thông qua hoạt động cho vay đối với nhà giao dịch và những người tham gia thị trường khác, staking – hình thức khóa tài sản trên mạng blockchain để nhận phần thưởng – hoặc các chương trình trợ cấp khuyến mãi.

Sam, Venus và Leo, một khách hàng tại Thượng Hải tự nhận nằm trong nhóm 50 khách hàng lớn nhất của BitMart xét theo giá trị tài sản, đều cho biết mục đích chính khi đầu tư vào tiền điện tử là tìm kiếm nguồn lợi nhuận ổn định, thay vì đầu cơ.

Sam nói quyết định chuyển tài sản sang tiền điện tử xuất phát một phần từ việc Bắc Kinh siết chặt hoạt động của các công ty môi giới chứng khoán xuyên biên giới. Những lựa chọn đầu tư khác cũng không mấy hấp dẫn khi lãi suất tại Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh kinh tế trì trệ.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không mang lại mức sinh lời như tại Mỹ. Chỉ số CSI 300 đã giảm 15% so với 5 năm trước.

“Ban đầu, tôi cũng hơi lo ngại vì BitMart chỉ đứng thứ 16 trong số các sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Nhưng nền tảng này có những sản phẩm khuyến mãi với lợi suất hấp dẫn, trong khi số tiền đầu tư yêu cầu không quá lớn, nên tôi cảm thấy tương đối an toàn”, Sam chia sẻ với Nikkei Asia.

Trung Quốc đã cấm hoạt động giao dịch, khai thác tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh liên quan từ năm 2021. Tuy nhiên, việc cá nhân sở hữu tài sản kỹ thuật số vẫn hợp pháp.

Do hoạt động bên ngoài Trung Quốc đại lục, các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài vẫn thu hút nhà đầu tư trong nước muốn tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Hong Kong, nơi đang định vị mình là trung tâm tiền điện tử với khung quản lý chặt chẽ, tiếp tục đóng vai trò cửa ngõ quan trọng để khách hàng Trung Quốc tiếp cận các nền tảng nước ngoài.

Tại một sự kiện về tiền điện tử ở Hong Kong hồi tháng 7, các sàn giao dịch được cấp phép tại Australia, Anh, Mauritius và Seychelles đã quảng bá dịch vụ bằng tiếng Quan Thoại. Tuy nhiên, ngay tại sự kiện cũng có bảng cảnh báo rằng các tổ chức không được phép cung cấp dịch vụ tài chính thuộc diện quản lý tại địa phương nếu chưa có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC).

Khi được hỏi về trường hợp BitMart, SFC từ chối bình luận về một doanh nghiệp cụ thể. Trong email gửi Nikkei Asia, người phát ngôn cơ quan này cảnh báo nhà đầu tư có thể mất toàn bộ tài sản trên một nền tảng không được quản lý nếu đơn vị đó ngừng hoạt động, phá sản, bị tấn công mạng hoặc tài sản bị chiếm đoạt trái phép.

Những dấu hiệu bất ổn trước khi BitMart đóng cửa

Các cuộc phỏng vấn với cựu nhân viên BitMart cho thấy công ty đã gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường tiền điện tử suy thoái từ tháng 10/2025. Một số người cho biết những dấu hiệu bất ổn xuất hiện từ tháng 2, khi công ty cắt giảm hoa hồng, khiến việc nhận cổ tức trở nên khó khăn hơn và sau đó dừng tuyển dụng nhân sự mới.

Theo báo cáo thị trường tiền điện tử quý III của CoinGecko, dù giá một số đồng tiền số đã phục hồi, tổng khối lượng giao dịch giao ngay tại 10 sàn tập trung lớn nhất vẫn giảm 14,2% so với quý trước, xuống còn 1.650 tỷ USD.

Các sàn giao dịch chủ yếu kiếm tiền từ phí giao dịch và, đối với những nền tảng quy mô nhỏ hơn như BitMart, từ hoạt động niêm yết các token ít được biết đến. Tuy nhiên, cả hai nguồn thu này đều suy giảm mạnh tại BitMart.

Một cựu nhân viên cho biết doanh thu từ hoạt động niêm yết token của công ty giảm hơn 70%, từ 1 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái xuống còn khoảng 250.000 USD vào tháng 6 năm nay.

Trong đề xuất tái cấu trúc ban đầu, BitMart quy trách nhiệm cho nhiều yếu tố, gồm thị trường tiền điện tử khó khăn, vụ tấn công mạng năm 2021 và hoạt động giao dịch giả tạo. Theo công ty, một số nhóm đã lợi dụng các chính sách hoàn tiền và ưu đãi không trượt giá để trục lợi, gây ra thua lỗ cho nền tảng.

Giao dịch giả tạo (wash trading) là hành vi mua và bán cùng một tài sản nhằm tạo ra khối lượng giao dịch không có thực hoặc tận dụng các chương trình khuyến khích của sàn.

Tuy nhiên, theo các cựu nhân viên, thị trường suy thoái không phải nguyên nhân duy nhất khiến BitMart rơi vào khủng hoảng. Thay vào đó, biến động thị trường đã phơi bày những điểm yếu tích tụ trong giai đoạn tăng trưởng nóng, trong đó có các chỉ tiêu hiệu suất đầy tham vọng nhưng hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo. Những yếu tố này có thể đã tạo động lực cho các hoạt động giao dịch giả tạo.

Một cựu nhân viên cho biết, nhiều tháng trước khi sàn giao dịch ngừng hoạt động, bộ phận tài chính đã phát hiện các nhóm giao dịch giả tạo lợi dụng chương trình khuyến mãi của BitMart để gây thất thoát. Tuy nhiên, thông tin này không được báo cáo kịp thời lên ban lãnh đạo cấp cao.

Sheldon Xia, nhà sáng lập BitMart, từng xuất hiện tại tiệc ra mắt đồng tiền số meme coin mang tên $Trump của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2025, cùng khoảng 200 người nắm giữ lượng token lớn nhất. Theo các cựu nhân viên, ông là người khá kín tiếng. Xia thường tham gia các cuộc họp trực tuyến hằng tuần của công ty nhưng rất ít nhân viên từng gặp trực tiếp ông.

Một số khách hàng BitMart đăng tải cáo buộc trên mạng xã hội rằng tài sản của họ đã bị chuyển đi trái phép. Họ viện dẫn các giao dịch trên blockchain mà họ cho là có liên quan đến tài khoản của công ty ngay trước khi nền tảng thông báo ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Xia đã bác bỏ cáo buộc biển thủ tài sản.

Khách hàng tập hợp đòi quyền lợi

Các khách hàng BitMart đang tập hợp để tìm cách bảo vệ quyền lợi. Một nhóm gồm ít nhất 74 người dùng trên toàn cầu, trong đó có công dân Trung Quốc, đã thành lập ban đại diện lâm thời. Nhóm này đại diện cho khoảng 34 triệu USD tài sản và bổ nhiệm Jack Ding, đối tác chuyên về tranh chấp xuyên biên giới tại hãng luật Duan & Duan, làm cố vấn pháp lý.

Trước đó, ông Ding từng đại diện cho các chủ nợ Trung Quốc trong vụ phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, cũng như các nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền số tại Trung Quốc.

Ngày 2/11, công ty tư vấn quản lý và tái cấu trúc toàn cầu Alvarez & Marsal (A&M), đơn vị được BitMart chỉ định, đã tổ chức cuộc họp với 50 khách hàng lớn nhất của sàn giao dịch. Một người tham dự mô tả đây là thủ tục tái cấu trúc thông thường nhằm thu thập ý kiến của các chủ nợ. Tuy nhiên, cuộc họp không có phần hỏi đáp và cũng không làm rõ cơ sở pháp lý của quy trình tái cấu trúc.

Hai ngày sau, Xia đăng trên mạng xã hội rằng công ty đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và mong muốn đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Tuy nhiên, theo một người tham dự, các chủ nợ đã phản ứng tiêu cực với đề xuất ban đầu của BitMart, chủ yếu vì cho rằng số tiền có thể thu hồi quá thấp.

Ông Ding cho biết thỏa thuận sử dụng dịch vụ của BitMart quy định tài sản tiền điện tử trong tài khoản thuộc quyền sở hữu của người dùng, không phải của sàn giao dịch hay các chủ nợ. Tuy nhiên, theo phương án tái cấu trúc ban đầu, số dư tài sản của khách hàng sẽ được quy đổi sang tiền USD.

“Người dùng cho rằng điều này không công bằng, bởi quyền sở hữu tiền điện tử của họ bị thay thế bằng một khoản yêu cầu thanh toán bằng tiền”, ông Ding nói với Nikkei Asia.

Ông cũng chỉ ra sự khác biệt lớn giữa quy trình xử lý của FTX và BitMart nằm ở tính độc lập. Trong vụ FTX, nhà sáng lập Sam Bankman-Fried đã không còn quyền điều hành công ty. Ngược lại, ban lãnh đạo hiện tại của BitMart vẫn tiếp tục nắm quyền. Theo ông Ding, điều này đồng nghĩa A&M không phải bên thứ ba độc lập mà đang hành động vì lợi ích của doanh nghiệp.

A&M từ chối bình luận về vấn đề này. White & Case, hãng luật tư vấn tái cấu trúc cho BitMart, cũng chưa phản hồi tại thời điểm bài báo được đăng tải.

Ngay cả sau khi thông báo ngừng hoạt động, BitMart vẫn phải đối phó với các cuộc tấn công mạng trong bối cảnh chỉ còn duy trì một đội ngũ nhân sự tối thiểu. Trong bài đăng ngày 4/11, Xia thừa nhận sàn giao dịch tiếp tục bị tấn công, gây thiệt hại một khoản tiền “nhỏ”, được cho là khoảng 390.000 USD.

Ông cho biết đội ngũ bảo mật đang thiếu nhân lực nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu và tài sản.

Ba khách hàng BitMart đến từ Trung Quốc chia sẻ rằng họ chưa từ bỏ thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, Leo cho biết sau sự việc này, anh có lẽ chỉ còn tin tưởng vào 5 nền tảng lớn nhất.

Trong khi đó, các nhân viên cũ của BitMart cũng đang dần rời bỏ công ty. Một người cho biết vẫn chưa được trả lương tháng 7 chia sẻ: “Không còn ai hy vọng điều gì nữa. Mọi người chỉ chấp nhận rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào”.

Theo Nikkei Asia