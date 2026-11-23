Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho rằng EU không nên dành 100 tỷ euro (110 tỷ USD) tiền thuế của người dân cho Ukraine trong khi lại cắt giảm ngân sách dành cho các quốc gia thành viên.

Trong một video phát biểu được đăng tải trên X ngày 22/11, ông Babis lên tiếng chỉ trích ngân sách 7 năm do EU đề xuất, đồng thời cho rằng Cộng hòa Séc đang nhận được ít hơn từ Brussels mặc dù đóng góp ngày càng nhiều hơn.

Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ gói hỗ trợ dài hạn được đề xuất cho Ukraine, bao gồm các khoản trợ cấp không hoàn lại, các khoản vay và bảo lãnh tài chính. Gói vay đến từ việc bán trái phiếu EU trên thị trường vốn, được bảo đảm bằng ngân sách của khối. Kế hoạch này có khả năng khiến người đóng thuế châu Âu phải gánh chịu các khoản trợ cấp lãi suất và tổn thất nếu Kiev không trả được tiền.

"Tại sao chúng ta lại phải cấp tiền từ ngân sách châu Âu cho Ukraine? Ukraine nên nhận tiền từ bên ngoài ngân sách châu Âu", ông Babis chất vấn.

Lãnh đạo Cộng hòa Séc cũng phàn nàn rằng chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU do Ireland nắm quyền đã đề xuất cắt giảm thêm 32 tỷ euro ngân sách, nghĩa là khoản phân bổ cho Praha sẽ giảm khoảng 300 triệu euro. "Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi", Thủ tướng Babis nói.

Brussels đã phê duyệt một khoản vay riêng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Mặc dù nhận được sự hỗ trợ khổng lồ, Kiev vẫn gây áp lực lên EU để giải ngân trước một phần khoản vay dự kiến cho năm 2027 nhằm bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng lên tới 27 tỷ USD. Các nước ủng hộ Kiev đã từ chối yêu cầu này, buộc Ukraine phải tự chi trả khoảng 7 tỷ USD bằng cách áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng, đồng thời hoãn một số kế hoạch mua sắm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ phương Tây để bù đắp khoản thiếu hụt 20 tỷ USD còn lại.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đề xuất một khoản vay riêng trị giá 45 tỷ euro cho năm 2027, trong đó có 25 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự. Khoản vay mới này cũng sẽ được bảo đảm bằng ngân sách EU, trong khi Kiev chỉ phải trả lại khoản tiền gốc sau khi Nga bồi thường chiến tranh – điều mà Moscow tuyên bố không có ý định thực hiện.

Chi phí viện trợ ngày càng tăng cho Ukraine đã thổi bùng tranh luận gay gắt trong khối. Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã dọa sẽ ngăn chặn việc đạt được thỏa thuận về ngân sách EU tiếp theo trừ khi tất cả các quốc gia thành viên cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính cho khoản viện trợ bổ sung cho Kiev.

Mới đây, Thủ tướng Slovakia Robert Fico lên án tối hậu thư của Thủ tướng Đức là một "trường hợp tống tiền điển hình", đồng thời cảnh báo rằng Bratislava vẫn giữ quyền phủ quyết của mình. Lãnh đạo Cộng hòa Séc Babis cũng bác bỏ yêu cầu của Thủ tướng Merz. Trong khi đó, Hungary và Bulgaria cũng phản đối, viện dẫn những hạn chế về ngân sách quốc gia.

Theo RT