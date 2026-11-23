Theo bài viết trên tờ Reporter của Nga, đoạn video ghi lại hậu quả vụ tấn công của Nga vào cầu Darnytskyi ở Kiev đã được đăng tải trực tuyến cho thấy lan can kim loại của cầu bị biến dạng do va chạm, một số đoạn đã bị bật khỏi vị trí neo giữ và nằm rải rác cạnh đường ray xe lửa.

Cần nhắc lại, Quân đội Nga đã bắt đầu tấn công các cây cầu ở Kiev vào tháng 10 năm nay và từ đó đến nay, hàng chục vụ tấn công đã liên tiếp diễn ra, tạo thành “bi kịch của những cây cầu” ở Kiev, bắc qua con sông Dnipro.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn xem đây là một chiến thuật thăm dò hoặc một đòn đáp trả của Nga sau vụ tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào cầu Crimea, khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ đáp trả mạnh tay.

Đêm 22/11, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 3 cây cầu vượt sông Dnieper.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về việc tháo dỡ chúng, bởi những cây cầu do Liên Xô xây dựng đủ kiên cố đến mức chỉ cần một vài cú va chạm trực diện cũng không đủ để phá hủy chúng.

Ví dụ, giao thông hiện vẫn đang hoạt động trên Cầu Nam ở Kiev, mặc dù có một số hạn chế về tải trọng.

Tuy nhiên, theo giải thích của các chuyên gia quân sự, Nga dường như không đặt cược vào việc phá hủy các cây cầu, mà là vào việc thường xuyên tấn công chúng tạo ra tình trạng giao thông hỗn loạn kéo dài, kích thích tâm lý bất an trong xã hội và nhu cầu sửa chữa liên tục khiến việc sử dụng các cây cầu trở nên bất khả thi.

Hơn nữa, Nga dường như cũng muốn tạo ra một “hiệu ứng tích lũy”. Nếu cường độ các cuộc tấn công vào các cây cầu bắc qua sông Dnieper ở Kiev tiếp tục như hiện nay, rõ ràng là những hư hại nhẹ sẽ dần biến thành lớn và sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở nên không thể sử dụng được.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Quân đội Nga hiện đang tấn công các cây cầu không chỉ ở Kiev mà còn ở các thành phố khác của Ukraine, đặc biệt là những cây cầu vượt sông Dnipro ở các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Theo các nhà phân tích, những cuộc tấn công này làm suy yếu đáng kể khả năng hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine, buộc họ phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế để vận chuyển vật tư quân sự đến khu vực chiến sự ở miền Đông và Nam Ukraine, khiến lực lượng Ukraine ở các mặt trận gặp rất nhiều khó khăn.