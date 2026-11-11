Mỹ bật mí tín hiệu bất ngờ sau đàm phán Nga - Ukraine, ông Zelensky tiết lộ điều khiến Kiev vui mừng

Mỹ đánh giá tích cực cuộc đàm phán với Nga - Ukraine

Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2, nằm trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

Theo Reuters, cuộc họp có sự tham gia của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng các phái đoàn Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá cuộc gặp là "rất hiệu quả", nhưng không công bố những nội dung cụ thể đã đạt được.

Ông Rubio đồng thời lưu ý rằng vẫn còn nhiều việc phải làm và thỏa thuận chấm dứt xung đột chưa phải điều có thể đạt được ngay trong vòng 24 giờ tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đánh giá ngày đàm phán đầu tiên mang tính xây dựng và khá thực chất. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các bên đã thảo luận những vấn đề nhân đạo và an ninh.

Cuộc đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine đang diễn ra ở UAE. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky tiết lộ ưu tiên hàng đầu của Ukraine

Sau cuộc đàm phán, ông Zelensky cho biết hài lòng với những thông điệp nhận được từ hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

"Tôi thấy có những thay đổi. Tôi rất vui mừng về những gì mình nghe được", ông Zelensky nói với các phóng viên tại Đan Mạch.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết việc trao đổi tù binh là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Các bên cũng thảo luận chi tiết về nội dung những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine và cơ sở để các cam kết này có thể phát huy hiệu quả trong dài hạn.

"Việc trao đổi tù binh là ưu tiên hàng đầu. Họ đã thảo luận chi tiết về nội dung các bảo đảm an ninh cho Ukraine và nền tảng để đảm bảo các bảo đảm này hoạt động lâu dài", ông Zelensky viết.

Phía Mỹ cũng bày tỏ sự lạc quan về diễn biến cuộc gặp. Sau khi ngày làm việc đầu tiên kết thúc, ông Jared Kushner viết trên X rằng Washington được khích lệ bởi những cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

Ông cho biết Mỹ đang nỗ lực tìm cách chấm dứt xung đột, đồng thời thiết lập các thỏa thuận an ninh cần thiết để bảo đảm một Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng, cũng như nền hòa bình lâu dài trên khắp châu Âu.

Trước đó, ông Kushner cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ với cả Nga và Ukraine trong những tuần gần đây đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của hai bên.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng còn quá sớm để đưa ra đánh giá về kết quả đàm phán. Ông cho biết cần chờ ngày làm việc thứ hai diễn ra vào 11/11.

Phiên đàm phán đầu tiên kéo dài gần 4 giờ. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, song các chi tiết sẽ tiếp tục được bàn bạc trong những ngày tới.

Phái đoàn Nga dự đàm phán. Ảnh: Reuters

Nga và Ukraine vẫn bất đồng về các điều khoản hòa bình

Những đánh giá tích cực từ Washington và Kiev được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn nhiều bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột.

Theo Reuters, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Bên cạnh vấn đề lãnh thổ, những bất đồng lớn khác liên quan đến các bảo đảm an ninh trong tương lai và yêu cầu của Moscow rằng Ukraine phải duy trì vị thế trung lập, không gia nhập NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép lên Kiev nhằm thúc đẩy một thỏa thuận. Ông cho rằng đã đến lúc Ukraine phải chấm dứt chiến tranh, nếu không sẽ phải đối mặt với "một điều rất tồi tệ".

Tuần trước, ông Trump nhận định cuộc xung đột đang tiến gần tới một "thỏa thuận lớn và tốt đẹp". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần dự báo về khả năng đạt đột phá trong đàm phán nhưng đến nay chưa có thỏa thuận nào được ký kết.

Về phía Nga, Moscow vẫn yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận những điều kiện liên quan đến lãnh thổ. Tổng thống Zelensky nhiều lần bác bỏ việc nhượng lại những vùng đất mà quân đội Nga đang kiểm soát.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow muốn ưu tiên xây dựng một khuôn khổ an ninh rộng hơn cho châu Âu trước khi giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc xung đột.

"Ý tưởng xác định các thông số rõ ràng cho một cấu trúc an ninh tương lai, và chỉ sau đó mới tiến hành giải quyết xung đột Nga - Ukraine hiện tại, là hoàn toàn hợp lý", ông Lavrov phát biểu tại Moscow.

Lập trường này khác với quan điểm của Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng ưu tiên trước hết phải là chấm dứt xung và bảo đảm an ninh cho Ukraine, sau đó mới có thể thảo luận rộng hơn về an ninh châu Âu và thế giới.