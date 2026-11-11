Phát hiện 23 khối bê tông nặng hơn 500.000 tấn được thả xuống biển, công trình gần 200.000 tỷ đồng đã thành hình

Phối cảnh dự án đảo nhân tạo Princess Elisabeth.

Mang tên Princess Elisabeth, dự án được giới thiệu là đảo năng lượng nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Công trình do Elia, đơn vị vận hành hệ thống điện của Bỉ, thúc đẩy và được xây dựng bởi liên danh TM Edison, gồm 2 doanh nghiệp kỹ thuật DEME và Jan De Nul. Điểm gây chú ý nhất của dự án nằm ở kết cấu đồ sộ giữa biển đươc tạo nên từ những khối bê tông cực lớn.

Hòn đảo được bao quanh bởi 23 khối bê tông khổng lồ. Mỗi khối dài khoảng 58 m, rộng 28 m và cao 23-32 m tùy cấu hình tường chắn sóng. Trọng lượng của một khối vào khoảng 22.000 tấn. Riêng 23 cấu kiện này có tổng trọng lượng vào khoảng 506.000 tấn. Quá trình sản xuất mỗi khối kéo dài khoảng 85 ngày trước khi chúng được vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi.

Đến tháng 8/2026, toàn bộ 23 khối bê tông đã được lắp đặt, hoàn thành phần móng và tường bao quanh hòn đảo. Dự án sau đó chuyển sang giai đoạn bồi đắp cát bên trong trước khi xây dựng hạ tầng điện và lắp đặt hệ thống cáp trong những năm tiếp theo. Khi hoàn thiện, đảo có diện tích tương đương khoảng 8 sân bóng đá.

Khác với những đảo nhân tạo phục vụ du lịch hay đô thị, Princess Elisabeth về bản chất sẽ hoạt động như một trung tâm tiếp nhận và phân phối điện giữa biển. Mục tiêu chính là thu gom điện từ các trang trại điện gió ngoài khơi trong tương lai, sau đó truyền nguồn năng lượng này về đất liền thông qua mạng lưới cáp ngầm dưới đáy biển.

Hạ tầng trên đảo sẽ kết hợp hai công nghệ truyền tải gồm dòng điện xoay chiều cao áp (HVAC) và dòng điện một chiều cao áp (HVDC). Việc tích hợp 2 hệ thống trên cùng một công trình ngoài khơi là một trong những đặc điểm khiến Princess Elisabeth được xem là dự án năng lượng đặc biệt.

Hòn đảo sẽ kết nối với các trang trại điện gió mới tại khu vực Princess Elisabeth, vùng biển rộng khoảng 285 km2 được quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi. Tổng công suất dự kiến của các dự án tại đây có thể đạt 3,5 GW. Điện từ các turbine gió sẽ được đưa tới đảo, tập trung và truyền vào đất liền bằng những tuyến cáp công suất lớn.

Trong tương lai, công trình còn được quy hoạch trở thành một nút kết nối điện xuyên biên giới. Hai tuyến đáng chú ý là Nautilus nối Bỉ với Anh và TritonLink kết nối với Đan Mạch. Hệ thống này sẽ tạo điều kiện để các quốc gia trao đổi điện với nhau tùy theo nhu cầu tiêu thụ cũng như lượng năng lượng tái tạo có sẵn ở từng thời điểm.

Ngoài ra, dự án còn gây chú ý bởi chi phí tăng mạnh. Tổng vốn ước tính đã tăng từ khoảng 1,1 tỷ euro ban đầu lên tới 7 tỷ euro (199.500 tỷ đồng) theo mức quy đổi được nêu. Một trong những nguyên nhân chính là giá thiết bị điện tăng cao, khiến tính khả thi tài chính của dự án trở thành vấn đề được quan tâm.

Song song với xây dựng hạ tầng năng lượng, Elia và các đối tác cũng đưa nhiều yếu tố bảo tồn thiên nhiên vào thiết kế. Các bức tường bên ngoài được bố trí những phần nhô ra nhằm tạo chỗ đậu và làm tổ cho chim mòng biển ba ngón, loài đang bị đe dọa tại khu vực Biển Bắc. Những cấu trúc nằm dưới mặt nước cũng được thiết kế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sinh vật biển, trong đó có các giải pháp dành riêng cho hàu dẹt châu Âu.

Nếu đúng kế hoạch, Princess Elisabeth sẽ bắt đầu hoạt động khoảng năm 2030, đồng bộ với thời điểm các trang trại điện gió mới được đưa vào khai thác.

Tổng hợp