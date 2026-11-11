Việc rà soát sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố tại cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào tháng 6, nhằm mục đích buộc các nước châu Âu phải trả nhiều tiền hơn cho "ô bảo hộ Mỹ" và tự mình tài trợ cho xung đột ở Ukraine, chuyên gia quân sự Boris Rozhin đã viết trong một bài báo của TASS.

Chuyên gia này cho biết: "Mỹ không từ bỏ quyền kiểm soát đối với NATO, tổ chức mà họ coi là công cụ cốt lõi cho sự thống trị của mình ở Á-Âu. Dưới thời ông Trump, Mỹ chỉ đơn giản đang tìm cách buộc các chư hầu châu Âu của mình phải trả nhiều tiền hơn cho "sự bảo vệ của Mỹ" và "tự tài trợ cho xung đột Ukraine"".

Theo ông Rozhin, trong khi ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, người Mỹ yêu cầu các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 2-2,5% GDP, thì con số hiện tại là 4-5%, và một số quốc gia trong Liên minh đã bắt đầu chuyển dịch theo hướng đó.

Điều này cho phép ông Trump tuyên bố ông đã buộc châu Âu phải trả tiền cho an ninh của chính mình, từ đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho Mỹ.

Đối với Ukraine, Mỹ cũng đã chuyển phần lớn chi phí từ ngân sách Mỹ sang ngân sách châu Âu.

Mỹ đã từ bỏ thực tế cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine như thời chính quyền ông Biden, và bắt đầu tính phí vũ khí - chủ yếu từ châu Âu theo chương trình PURL.

Ông Rozhin lưu ý: "Mỹ đang công khai thúc đẩy ý tưởng rằng xung đột được khơi mào bởi ông Biden và tất nhiên, đây là một "cuộc chiến tồi tệ", nhưng Mỹ sẽ tiếp tục kiếm lợi từ nó bằng cách cung cấp vũ khí bằng tiền của châu Âu. Mỹ chưa hoàn toàn dừng việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để thực hiện các đợt tấn công chống lại Nga".

Chuyên gia này lưu ý, sáng kiến của ông Hegseth về việc rà soát vấn đề triển khai quân đội Mỹ trong tương lai tại châu Âu được coi là một nỗ lực nhằm hệ thống hóa ý định của chính quyền ông Trump trong việc định hình lại bản chất mối quan hệ với NATO.

Ông Rozhin kết luận: "Nhà Trắng sẽ đưa ra các quyết định dựa trên các kịch bản cho việc tái triển khai quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, những quyết định này sẽ được đưa ra với sự chú ý đến số phận của chính ông Hegseth và sự suy yếu vị thế chính trị nội địa của Đảng Cộng hòa và ông Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ gần đây."