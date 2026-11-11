Tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả cuộc gặp do Washington làm trung gian là "rất hiệu quả", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi các cuộc đàm phán này là "mang tính xây dựng và khá thực chất", đồng thời cho biết nội dung thảo luận bao gồm các vấn đề nhân đạo và an ninh.

"Việc thả tù binh chiến tranh là một ưu tiên. Các bên đã thảo luận chi tiết về bản chất của các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như nền tảng để đảm bảo những cam kết này có hiệu lực lâu dài”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

"Cần có những công cụ thực tế để ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn. Các bước nhằm giảm leo thang căng thẳng cũng đã được đề cập đến”.

Các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại cuộc đàm phán ngày 10/11 tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp sự lạc quan công khai của Tổng thống Mỹ Trump, Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho một thỏa thuận tiềm năng, trong đó bao gồm điều khoản về lãnh thổ, các đảm bảo an ninh, cũng như yêu cầu từ phía Mátxcơva rằng Ukraine phải duy trì trạng thái trung lập và không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phía Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về nội dung thảo luận. Ngày đàm phán thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/11.

Cuộc gặp này diễn ra sau các cuộc tiếp xúc của đặc phái viên Mỹ với cả hai bên trong những tuần gần đây.

Đặc phái viên Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Trump, cho biết các cuộc tiếp xúc này đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của hai bên. Phát biểu trước các đại biểu khi bắt đầu cuộc họp, ông Kushner tiết lộ Washington có một số ý tưởng khả thi để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ngay trước thềm các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump cho biết Washington nhận thấy "xu hướng rất mạnh mẽ" hướng tới việc chấm dứt xung đột, khi cả hai bên đều đã "mệt mỏi vì giao tranh".

Một quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters hôm 9/11 rằng, các nhà đàm phán Mỹ tin cả Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẵn sàng đạt được một thỏa hiệp về lãnh thổ, trong đó mỗi bên chấp nhận nhượng bộ một phần.

Theo thỏa thuận được đề xuất, Ukraine sẽ đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột, nhận các đảm bảo an ninh và có lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Vai trò của châu Âu

Phát biểu từ Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Mátxcơva ưu tiên đàm phán về một khuôn khổ an ninh châu Âu toàn diện trước khi giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến cuộc chiến.

"Ý tưởng xác định các điều khoản rõ ràng cho một cấu trúc an ninh tương lai, rồi mới chuyển sang giải quyết xung đột Nga - Ukraine, là hoàn toàn hợp lý”, ông Lavrov nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 9/11 cho rằng các cuộc thảo luận an ninh rộng lớn hơn chỉ nên diễn ra sau khi có lệnh ngừng bắn. Ông Lavrov bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng phía châu Âu chỉ đang cố gắng tạo khoảng nghỉ cho Ukraine.

Nỗ lực mới của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận đã thúc đẩy các quan chức châu Âu tìm kiếm một vị trí trên bàn đàm phán.

Trước cuộc họp chính, phía Ukraine đã có các cuộc gặp riêng với đại diện từ châu Âu, NATO, Liên minh châu Âu cùng hai đặc phái viên Mỹ là Kushner và Steve Witkoff.

Pháp khẳng định không thể có một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine nếu không giải quyết vấn đề an ninh châu Âu, do đó điều này đòi hỏi sự tham gia của các quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, Nga đã nêu rõ quan điểm rằng nước này không thấy cần thiết phải có sự tham gia của phía châu Âu trong các cuộc họp với Ukraine và Mỹ.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết Washington đặt mục tiêu mở rộng các cuộc đàm phán ba bên để bao gồm cả châu Âu trong tương lai. “Những ngày tới, có lẽ chúng ta có thể đạt được tiến bộ trong việc đưa họ vào tiến trình này”, ông nói.