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Kết quả ngày đàm phán đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi, kéo dài 4,5 giờ, bao gồm cả giờ nghỉ khoảng 40 phút.

Kết quả ngày đàm phán đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine- Ảnh 1.

Các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi, UAE, ngày 10/11/2026.

Hãng thông tấn TASS đã tổng kết kết quả ngày đàm phán đầu tiên.

Về các cuộc đàm phán

Cuộc họp bắt đầu vào khoảng 11h15 sáng (giờ Moscow). Phái đoàn Nga và Ukraine đã sử dụng tiếng Nga để đàm phán với nhau.

Cuộc đàm phán kéo dài 4,5 giờ, bao gồm cả giờ nghỉ giải lao 40 phút. Các cuộc tiếp xúc sẽ tiếp tục vào ngày 11/11.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, còn phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu.

Nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng với Tư lệnh tối cao lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich, và Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã có mặt tại bàn đàm phán ở Abu Dhabi khi các cuộc thương lượng bắt đầu.

Bất chấp những tuyên bố của giới chức Pháp, không có đại diện nào của châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán.

Các chủ đề đàm phán

Theo TASS, các cuộc đàm phán tập trung vào việc thành lập một hệ thống an ninh lục địa mới cho giai đoạn hậu xung đột.

Các bên tham gia sẽ thảo luận việc phát triển các cơ chế để ngăn chặn mọi mối đe dọa và tăng cường ổn định khu vực.

Theo nguồn tin, việc giải quyết xung đột Ukraine, một vấn đề vô cùng quan trọng, chỉ là một phần trong cuộc thảo luận rộng lớn, phụ thuộc vào mục tiêu chính là tạo ra một cấu trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn lục địa.

Tuyên bố của Điện Kremlin

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về triển vọng tiến triển hướng tới một giải pháp, hoặc khả năng đạt được các thỏa thuận cụ thể, sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi.

Lập trường của Mỹ

Theo hãng tin Axios, dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ, ông Witkoff và ông Kushner muốn sử dụng các cuộc đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi để vạch ra giải pháp giải quyết xung đột Ukraine.

Đại diện của Mỹ đã tiến hành các cuộc điện đàm hàng ngày với giới chức Nga và Ukraine trong hai tuần qua để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận.

Sau cuộc gặp ở Abu Dhabi, đặc phái viên Witkoff và Kushner có thể sẽ đến Nga và sau đó đến Ukraine.

Cuộc điện đàm của Tổng thống Ukraine với Tổng thống Phần Lan

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb để thảo luận về các cuộc đàm phán 3 bên.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, ông dự kiến ​​sẽ nhận được báo cáo từ phái đoàn Ukraine vào cuối ngày.

Mong muốn của châu Âu được tham gia vào các cuộc đàm phán

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các đại diện châu Âu quyết định đến Abu Dhabi có thể ở lại khách sạn của họ, khi bình luận về mong muốn tham gia đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ của châu Âu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vesti, sự hiện diện của người châu Âu tại Abu Dhabi chỉ là một chiêu trò PR, và một nỗ lực nhằm hỗ trợ truyền thông cho Ukraine.

Bà lưu ý, thực tế không ai hiểu "người châu Âu sẽ làm gì ở Abu Dhabi hay tại sao họ lại bay đến đó", vì "thể thức đàm phán 3 bên không cho phép bất kỳ ai tham gia ngoài đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ".

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

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