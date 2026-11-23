Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNBC sáng 23/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói CEO Nvidia Jensen Huang “không làm gì sai”. Ông Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định tái bổ nhiệm ông Huang của hội đồng quản trị Nvidia.

Theo ông Trump, hội đồng quản trị Nvidia đã đề nghị phía Chính phủ Mỹ xác nhận liệu việc ông Huang trở lại có gây rủi ro đối với an ninh quốc gia hay không.

“Chúng tôi đã đưa ra bảo đảm dựa trên tất cả những gì chúng tôi biết. Và chúng tôi biết rất nhiều”, ông Trump nói.

Theo CNBC