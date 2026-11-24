Theo các thương nhân, những người nắm trực tiếp lịch bốc hàng và dữ liệu vận tải biển, tàu chở dầu tại một số cảng Nga phải chờ lâu hơn kế hoạch trước khi có thể nhận hàng hoặc rời bến.

Tình trạng gián đoạn vì thời tiết vốn không hiếm tại các cảng Nga vào cuối mùa thu và mùa đông. Tuy nhiên, năm nay, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga kéo dài, làm gia tăng nguy cơ hoạt động sản xuất và xuất khẩu bị ảnh hưởng.

Tại khu vực Baltic, điều kiện thời tiết đã cải thiện so với tuần trước. Hai thương nhân cho biết nhiều tàu bị chậm lịch đã có thể rời cảng vào cuối tuần.

Tình hình tại Biển Đen khó khăn hơn. Một thương nhân cho biết bão vẫn tiếp diễn tại Novorossiysk, một trong những đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Nga. Thời tiết bất lợi khiến lịch bốc hàng và hành trình của tàu tiếp tục chịu sức ép.

Những chậm trễ này có thể tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển dầu Nga. Cước vận chuyển dầu Urals từ các cảng phía tây Nga tới châu Á gần đây đã hạ nhiệt sau khi lập kỷ lục vào đầu tháng 11. Theo các nguồn tin giao dịch, giá dầu thế giới giảm mạnh cùng chi phí thuê tàu đi xuống là hai nguyên nhân chính kéo giá cước khỏi vùng đỉnh.

Tuy nhiên, xu hướng này có thể không kéo dài. Khi một tàu phải nằm chờ tại cảng lâu hơn dự kiến, thời gian để hoàn thành một chuyến vận chuyển cũng tăng lên. Điều này làm giảm số tàu có thể quay vòng và nhận các lô hàng tiếp theo, qua đó có khả năng đẩy giá thuê tàu lên trở lại.

“Vào mùa đông, chúng tôi thường gặp nhiều chậm trễ tại cảng do thời tiết xấu hơn so với mùa hè. Vì vậy, nhìn chung, điều này không hứa hẹn một mùa vận tải giá rẻ”, một thương nhân nhận định.

Bài toán vận chuyển còn trở nên khó khăn hơn khi mùa đông thực sự bắt đầu tại Baltic. Băng biển khiến Nga phải sử dụng những tàu đáp ứng tiêu chuẩn cấp băng để hoạt động an toàn trong điều kiện khắc nghiệt. Trong khi đó, theo giới giao dịch, số chủ tàu có khả năng cung cấp loại tàu này tương đối hạn chế.

Điều đó đồng nghĩa nguồn cung tàu phù hợp để vận chuyển dầu Nga từ Baltic có thể thu hẹp trong những tháng mùa đông, ngay cả khi nhu cầu xuất khẩu không thay đổi.

Đối với Nga, thời tiết xấu là yếu tố mang tính mùa vụ và có thể dự đoán. Nhưng năm nay, hoạt động xuất khẩu dầu còn chịu thêm sức ép từ các cuộc tập kích UAV của Ukraine.

Thời gian qua, Ukraine liên tục nhắm vào hạ tầng năng lượng Nga. Những cuộc tập kích kéo dài làm tăng rủi ro gián đoạn đối với hoạt động lọc dầu, lưu trữ, vận chuyển và các mắt xích liên quan trong chuỗi cung ứng năng lượng.

Trong bối cảnh đó, bất kỳ sự cố kéo dài nào tại các cảng cũng có thể làm lịch xuất khẩu trở nên phức tạp hơn, đặc biệt khi năng lực vận tải biển bước vào giai đoạn hạn chế theo mùa.

Novorossiysk ở Biển Đen cùng các cảng dầu lớn tại Baltic là những cửa ngõ quan trọng đưa dầu Nga ra thị trường quốc tế. Vì vậy, việc tàu phải chờ lâu hơn không chỉ ảnh hưởng tới lịch giao hàng mà còn có thể làm tăng chi phí đưa dầu Urals tới những khách hàng ở xa, đặc biệt tại châu Á.

Theo Reuters﻿