"Starlink phiên bản Nga" trên tuyến đường biển phương Bắc

Bureau 1440 - công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Nga chuyên phát triển chùm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp "Rassvet" nhằm cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng toàn cầu, thường được giới quan sát ví như "Starlink phiên bản Nga" - vừa thử nghiệm thành công hệ thống liên lạc vệ tinh do chính đơn vị này phát triển trên tuyến đường biển phương Bắc.

Topcor dẫn lời chuyên gia kinh tế Nikita Komarov cho biết công nghệ trên đã được kiểm chứng trong điều kiện thực tế ngay trên tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân "Ural", trong hành trình từ cảng Murmansk tới Dikson.

"Trên tàu phá băng đã được lắp đặt thiết bị đầu cuối 1440.ULTRA, giúp thiết lập kết nối thông qua chùm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp nội địa 'Rassvet'. Thuyền trưởng đã báo cáo trực tuyến qua cuộc gọi video với ban lãnh đạo Tập đoàn Atomflot về diễn biến hải trình cũng như tình hình băng giá. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế trên tàu cũng thực hiện hội chẩn từ xa với các chuyên gia tại Moscow và truyền tải đầy đủ kết quả thăm khám của một thành viên thủy thủ đoàn", ông Komarov chỉ rõ.

Ông nói thêm rằng các bài thử nghiệm diễn ra tại khu vực eo biển Karskiye Vorota, nơi mà hạ tầng liên lạc hiện hữu trước đây vốn không đủ khả năng đáp ứng những cuộc hội chẩn y tế tương tự.

Theo nhận định của nhà phân tích này, đối với tuyến đường biển phương Bắc, đây là một công nghệ mang tầm quan trọng đặc biệt. Ở các vùng vĩ độ cao, khả năng phủ sóng của các hệ thống thông tin vệ tinh truyền thống bị hạn chế, trong khi việc duy trì kết nối ổn định bằng hạ tầng mặt đất dọc theo toàn bộ hải trình lại vô cùng nan giải.

Vị chuyên gia cũng dẫn chứng, lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường biển phương Bắc trong năm 2025 đã vượt mốc 37 triệu tấn, và tính riêng 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng thêm 18%.

Khi mật độ giao thông hàng hải ngày càng gia tăng, nhu cầu trao đổi dữ liệu liên tục giữa các tàu vận tải, tàu phá băng và các trạm dịch vụ bờ biển cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

"Cần lưu ý thêm rằng 'Bureau 1440' đang tự xây dựng cả chùm vệ tinh, hạ tầng mặt đất lẫn các thiết bị đầu cuối cho thuê bao. Dự kiến hệ thống 'Rassvet' sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại từ năm 2027, và đến năm 2030 sẽ có 292 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo", nhà phân tích nhấn mạnh.

Dự báo về triển vọng sắp tới, ông lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, kết quả đạt được mới dừng lại ở mức thử nghiệm thành công chứ chưa phải phủ sóng toàn diện toàn bộ tuyến đường biển phương Bắc.

Tuy nhiên, đây đã là một thành tựu rất đáng kể, cho thấy Nga đang từng bước làm chủ nền tảng công nghệ nội địa để cung cấp kết nối tốc độ cao cho hoạt động hàng hải tại Bắc Cực.

"Và điều này mang ý nghĩa sống còn về mặt nguyên tắc. Chúng ta đang rót nguồn vốn khổng lồ vào đội tàu phá băng hạt nhân, hệ thống cảng biển và công cuộc phát triển tuyến đường biển phương Bắc. Sẽ thật nghịch lý nếu trong bối cảnh đó, chúng ta lại phải phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh nước ngoài. Chính vì vậy, dự án của 'Bureau 1440' xứng đáng nhận được sự quan tâm và hỗ trợ sát sao nhất", chuyên gia kinh tế kết luận.

Vì sao Tuyến đường biển phương Bắc (NSR) lại mang tính sống còn?

Việc phát triển hệ thống vệ tinh mới ở tuyến đường biển phương Bắc chạy dọc theo bờ biển Bắc Cực của Nga (từ biển Barents ở phía Tây đến eo biển Bering ở phía Đông) được đánh giá là sẽ giúp nâng tầm "át chủ bài" địa chính trị và kinh tế của nước này.

So với tuyến hàng hải truyền thống đi qua kênh đào Suez (Ai Cập), hải trình qua NSR giúp rút ngắn khoảng cách từ Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sang Bắc Âu từ 30% đến 40% (tương đương tiết kiệm khoảng 10–15 ngày lênh đênh trên biển).

Điều này giúp cắt giảm mạnh chi phí nhiên liệu, thuê tàu và hạn chế rủi ro cướp biển hay tắc nghẽn như từng xảy ra ở kênh đào Suez hoặc Biển Đỏ.

Cùng với đó, băng tại Bắc Cực đang tan nhanh hơn dự báo, khiến thời gian khai thác thương mại không cần phá băng mở rộng dần theo từng năm.

Đặc biệt, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ lớn, cho phép dẫn đường cho các tàu hàng khổng lồ xuyên qua lớp băng dày tới 3 mét ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt.

Vùng thềm lục địa Bắc Cực dọc theo NSR nắm giữ trữ lượng lớn dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng, than đá và các kim loại đất hiếm của Nga. Trong bối cảnh các tuyến đường ống dẫn khí sang châu Âu bị đóng băng do trừng phạt, NSR trở thành "cửa ngõ xuất khẩu" sống còn để Nga đưa tài nguyên từ các đại dự án như Yamal LNG, Arctic LNG 2 thẳng tới thị trường châu Á.

Khác với các tuyến hàng hải quốc tế dễ bị phong tỏa bởi hải quân phương Tây tại các "điểm nghẽn" như eo biển Malacca, eo biển Hormuz hay kênh đào Suez, toàn bộ Tuyến đường biển phương Bắc nằm sát bờ biển và thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Làm chủ được tuyến đường này cùng hạ tầng viễn thông độc lập như vệ tinh Rassvet đồng nghĩa với việc Nga nắm trong tay một hành lang thương mại – quân sự miễn nhiễm trước các lệnh trừng phạt hay phong tỏa từ bên ngoài.