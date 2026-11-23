Để đưa khối kết cấu thép khổng lồ nặng tương đương 1,2 lần tháp Eiffel của Pháp lên độ cao hơn 40 mét với sai số tính bằng milimet, các kỹ sư tại công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC (thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC trị giá hơn 21.800 tỷ đồng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) đã huy động công nghệ kích rút thủy lực tối tân từ "gã khổng lồ" Thụy Sĩ.

Sự kết hợp giữa công nghệ nâng hạ hàng đầu thế giới và tốc độ thi công thần tốc đang từng bước định hình một công trình mang tầm vóc thời đại tại đảo Ngọc, hứa hẹn vào quý IV/2026 sẽ đón cột mốc lớn.

Ảnh minh họa do AI thực hiện về tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC.

Cuộc chạy đua với trọng lực của hệ mái 12.000 tấn

Sở hữu quy mô choáng ngợp với chiều dài hơn 300 mét, chiều rộng 165 mét và chiều cao 40 mét, hệ mái thép của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là một trong những kết cấu phức tạp bậc nhất hiện nay.

Toàn bộ khối lượng 12.000 tấn thép (gấp 1,2 lần tháp Eiffel) được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, trong đó nhịp đầu hồi nặng tới 722 tấn, còn các nhịp giữa cũng dao động từ 677 đến 703 tấn.

Bài toán hóc búa nhất nằm ở không gian phòng hội nghị rộng tới 11.050 m² nhưng hoàn toàn không có cột chống đỡ, đòi hỏi hệ mái phải vượt nhịp lên tới 81 mét.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

Thay vì chống trực tiếp xuống nền như thông thường, các kiến trúc sư buộc phải tính toán phương án phân bổ lực và treo toàn bộ hệ mái từ hai phía. Thách thức đặt ra cho đội ngũ thi công là làm sao đưa những nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 mét mà vẫn đảm bảo sự chuẩn xác và an toàn tuyệt đối.

Lời giải được chủ đầu tư Sun Group và các nhà thầu lựa chọn chính là công nghệ kích rút thủy lực của Hebetec (Thụy Sĩ).

Thay vì lắp dựng thủ công trên cao đầy rủi ro, các cấu kiện mái được chia nhỏ thành từng modul - có những modul nặng gần 250 tấn - rồi tổ hợp ngay bên dưới trước khi được hệ thống kích rút kéo lên vị trí thiết kế.

Trên thực tế, hệ thống này vận hành dựa trên những bó cáp chuyên dụng luồn xuyên qua kích rỗng và neo chặt ở hai mức khác nhau.

Tại các điểm chịu lực trọng yếu, những cụm kích và cáp nâng được bố trí đồng bộ, vận hành và giám sát cùng lúc qua trung tâm điều khiển, cho phép kiểm soát từng nhịp chuyển động với độ chính xác đến từng milimet.

Ảnh: TTXVN phát

Nhờ công nghệ này, tiến độ công trình đã bứt phá ngoạn mục. Giữa tháng 4/2026, 13 nhịp trục U phía biển hoàn tất lắp đặt, đánh dấu khoảnh khắc nhịp vượt 81 mét đầu tiên được kích rút thành công. Chỉ 6 tháng sau, vào cuối tháng 10/2026, toàn bộ 100% kết cấu thép đã chính thức cán đích.

Sau tròn một năm thi công, dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đầu tư theo hình thức PPP này đã hoàn thành 98% phần kết cấu cùng toàn bộ phần lợp tôn mái.

Các mũi thi công đang dồn toàn lực cho phần mặt dựng và bao che để hoàn thiện trọn vẹn diện mạo bên ngoài ngay trong quý IV/2026.

Sức mạnh của "gã khổng lồ" Thụy Sĩ: Bảo chứng của loạt kỳ quan thế giới

Đứng sau màn nâng hạ ngoạn mục tại Phú Quốc là Hebetec, nhánh chuyên trách về nâng hạ và vận chuyển siêu trường, siêu trọng thuộc Tập đoàn VINCI (Pháp), với khả năng nâng, hạ và di chuyển tải trọng lên đến hơn 80.000 tấn với độ chính xác đến từng milimét.

Không chỉ trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các hệ thống kích chuyên dụng, Hebetec còn là cái tên bảo chứng cho hàng loạt kỳ quan kỹ thuật trên khắp thế giới.

Dấu ấn của họ trải dài từ châu Âu sang châu Mỹ, từ việc nâng toàn bộ hệ mái sân vận động San Mamés (Tây Ban Nha) từ mặt đất lên độ cao 50 mét bằng 160 kích rút giám sát qua video; Hạ 5 dàn cầu nặng 1.600 tấn mỗi dàn từ độ cao 50 mét xuống sà lan tại Cầu San Francisco - Oakland Bay (Mỹ), cho đến việc điều phối hệ thống thủy lực nâng các nhịp cầu Forth Crossing (Scotland) vào đúng vị trí.

toàn bộ hệ mái sân vận động San Mamés (Tây Ban Nha) có sự góp mặt của Không chỉ trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các hệ thống kích chuyên dụng, liên danh Freyssinet - Hebetec. Ảnh: Alex Amorós/Lowerblock

"Gã khổng lồ" Thụy Sĩ Hebetec cũng tham gia vào dự án cầu vịnh San Francisco-Oakland, một siêu dự án trị giá 6,4 tỷ USD của Mỹ. Ảnh: Access Magazine



Đỉnh cao năng lực của Tập đoàn này còn được thể hiện qua hệ kích độc quyền LAO® với 48 đường thủy lực độc lập, từng lập kỷ lục nâng kết cấu nặng tới 100.000 tấn với độ chính xác khó tin là 0,3 milimet.

Khi hoàn thành, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được kỳ vọng sẽ trở thành tổ hợp du lịch hội nghị MICE chuẩn quốc tế, sánh ngang với những biểu tượng như Marina Bay Sands (Singapore) hay Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (Australia).

Hơn cả một địa điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, công trình này chính là đòn bẩy chiến lược đưa Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung vươn mình thành tâm điểm của những sự kiện toàn cầu trong tương lai.

Tham khảo: Sun Group