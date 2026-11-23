Mitsubishi Pajero Sport 2026 thay đổi những gì?

Tại triển lãm Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 diễn ra ở Tangerang (Indonesia), Mitsubishi đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Đây là bản cập nhật nhẹ, chủ yếu tập trung vào ngoại hình và một số trang bị nội thất, thay vì thay đổi toàn diện thiết kế.

Mitsubishi Pajero Sport mới được trưng bày tại triển lãm GAW 2026. Ảnh: Otomotif Kompas

Ông Atsushi Kurita, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), xác nhận đợt nâng cấp lần này dành riêng cho dòng Dakar, nhằm tăng sức cạnh tranh của Pajero Sport trong phân khúc SUV khung gầm rời.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở các chi tiết ngoại thất được chuyển sang màu đen. Cụ thể, lưới tản nhiệt Dynamic Shield, tay nắm cửa, vỏ gương chiếu hậu, giá nóc và bộ mâm hợp kim đều được bổ sung lớp hoàn thiện màu đen.

Ngoài ra, các chi tiết trang trí ở cản trước, cản sau và khu vực biển số phía sau cũng được điều chỉnh. Cách phối màu này giúp Mitsubishi Pajero Sport có diện mạo thể thao hơn, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn giữ nguyên.

Bộ mâm 18 inch trên phiên bản Dakar cũng được làm mới với tông màu tối, tạo sự đồng bộ với các chi tiết ngoại thất khác.

Theo ông Guntur Harling, Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị MMKSI, những thay đổi được thực hiện để Pajero Sport phù hợp hơn với xu hướng sử dụng ô tô hiện nay, đồng thời giữ lại phong cách mạnh mẽ vốn có của dòng xe.

Màn hình 12,6 inch lớn hơn Ford Everest, bổ sung gương kỹ thuật số

Nếu ngoại thất chủ yếu được thay đổi về màu sắc, nội thất Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2026 có một số nâng cấp đáng chú ý hơn.

Nội thất có nhiều thay đổi hơn. Ảnh: Otomotif Kompas

Nổi bật nhất là tùy chọn màn hình giải trí trung tâm 12,6 inch, thay cho màn hình 8 inch trên phiên bản trước. Kích thước này thậm chí nhỉnh hơn màn hình 12 inch đang được trang bị trên một số phiên bản Ford Everest tại Việt Nam.

Theo ông Atsushi Kurita, việc nâng cấp màn hình xuất phát từ xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hệ thống thông tin giải trí kích thước lớn.

Tuy nhiên, màn hình mới không phải trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Dakar. Khách hàng Indonesia muốn sở hữu trang bị này cần chi thêm 5 triệu rupiah, tương đương khoảng 8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Mitsubishi còn bổ sung gương chiếu hậu kỹ thuật số kích thước 9,2 inch, tích hợp hệ thống ghi hình DVR. Trang bị này cho phép người lái quan sát hình ảnh từ camera phía sau thay vì chỉ sử dụng gương phản chiếu thông thường. Chức năng ghi hình cũng hỗ trợ lưu lại hình ảnh trong quá trình di chuyển.

Một số tiện nghi khác tiếp tục xuất hiện trên Mitsubishi Pajero Sport gồm hệ thống camera quan sát toàn cảnh Multi Around Monitor, cửa sổ trời, phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold và cốp điện.

Các công nghệ hỗ trợ người lái thuộc gói Mitsubishi Diamond Sense cũng được duy trì và hoàn thiện trên phiên bản nâng cấp.

Dù có thêm một số trang bị mới, bố cục tổng thể khoang lái Pajero Sport không thay đổi đáng kể. Điều này cũng đồng nghĩa mẫu xe vẫn mang thiết kế nội thất của thế hệ hiện hành, thay vì chuyển sang phong cách hiện đại hơn như nhiều đối thủ.

Động cơ được giữ nguyên. Ảnh: Otomotif Kompas

Theo DetikOto, Mitsubishi chưa thực hiện thay đổi đáng kể đối với hệ thống động cơ và các thành phần cơ khí của Pajero Sport trong lần nâng cấp này.

Tại Indonesia, Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT hiện có giá niêm yết 679 triệu rupiah, tương đương khoảng 958 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo. Phiên bản Dakar Ultimate 4x4 AT có giá 794 triệu rupiah, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng. Khách hàng lựa chọn màn hình giải trí 12,6 inch sẽ cần chi thêm 5 triệu rupiah (7 triệu đồng).

Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam có được nâng cấp tương tự?

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport đang cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời, cùng Ford Everest, Toyota Fortuner và Isuzu mu-X.

Khả năng về Việt Nam là không cao. Ảnh: Otomotif Kompas

Tuy nhiên, doanh số và mức độ hiện diện của Pajero Sport trên thị trường đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, trong khi Ford Everest ngày càng chiếm ưu thế.

So với các đối thủ, Pajero Sport hiện hành vẫn có những điểm mạnh như hệ dẫn động Super Select 4WD-II trên phiên bản 4x4, động cơ diesel 2.4L và khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. Dù vậy, thiết kế nội thất và hệ thống giải trí của mẫu xe này đã có phần cũ hơn so với những đối thủ được cập nhật gần đây.

Vì vậy, việc bổ sung màn hình giải trí lớn hơn và gương chiếu hậu kỹ thuật số có thể giúp Pajero Sport cải thiện sức cạnh tranh nếu những trang bị này được đưa về Việt Nam.

Hiện Mitsubishi chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản Pajero Sport Dakar nâng cấp tại thị trường trong nước. Khả năng này được dự đoán là không cao, khi Pajero Sport được phân phối ở Việt Nam dù vẫn hiện diện trên website chính thức nhưng nay chủ yếu hướng tới khách dự án. Trong danh sách tải tài liệu thông số kỹ thuật đã không còn tên mẫu xe này.