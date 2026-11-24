Tàu chở hàng thả neo ở eo biển Hormuz, Iran. (Ảnh: AP/RT)

4 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi hải quân tại eo biển Hormuz, gồm 2 tàu đang di chuyển dưới sự hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Sự việc diễn ra sau những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran và đánh chìm các tàu thách thức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Trong một thông báo khác, Hải quân Iran cho biết thêm 2 tàu chở dầu khác đã vấp phải thủy lôi ở khu vực phía Nam của eo biển này sau khi tìm cách đi qua một tuyến đường chưa được phối hợp trước với phía Iran.

Lực lượng IRGC đã nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền về sự nguy hiểm khi sử dụng tuyến hàng hải phía Nam gần Oman, khẳng định rằng tuyến đường thủy này vẫn nằm dưới sự giám sát và kiểm soát của các lực lượng Iran.

Hoạt động vận tải biển qua tuyến đường thủy chiến lược này gần như đã rơi vào tình trạng đình trệ sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu.

Theo dữ liệu từ công ty Kpler được hãng tin Reuters trích dẫn, chỉ có 5 tàu chở hàng đi qua eo biển này hôm 21/11, so với con số 31 tàu vào dịp cuối tuần trước đó. Không có lượt tàu nào đi qua được ghi nhận vào hôm 22/11, mặc dù một số tàu có thể đã tắt hệ thống định vị theo dõi.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC) trực thuộc Anh được trang AGBI trích dẫn, đã có 7 tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển này từ ngày 16/11, gồm 3 tàu chỉ trong khoảng 15 giờ vào tuần trước.

Số liệu từ công ty môi giới tàu biển Braemar cho thấy lượng dầu thô vận chuyển qua tuyến đường thủy này đã giảm 9% trong nửa đầu tháng 11 so với tháng 10. Công ty dữ liệu hàng hóa Vortexa thậm chí ước tính mức sụt giảm còn mạnh hơn ở ngưỡng 15%, từ 12 triệu thùng xuống còn 10,2 triệu thùng mỗi ngày.

Đợt leo thang mới nhất diễn ra sau các vụ tấn công nhằm vào 3 con tàu do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành hồi tuần trước. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã rơi vào bế tắc.

Hôm 22/11, Tổng thống Trump dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại, đồng thời tuyên bố sẽ đánh chìm các tàu Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, sau khi có các báo cáo cho rằng phía Iran có thể điều một đoàn tàu chở dầu đi qua eo biển này.

Theo các nguồn tin, hơn một chục tàu chở dầu đã tập trung gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu thô chính của Iran, mặc dù phía Iran chưa xác nhận kế hoạch thách thức lệnh phong tỏa.

Cuộc đối đầu mới nhất diễn ra gần 9 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2, châm ngòi cho nhiều tháng giao tranh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước khi xung đột nổ ra, mỗi ngày có hơn 130 con tàu đi qua eo biển Hormuz, chuyên chở khoảng 1/5 sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển trên toàn cầu.

Một thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 đã sụp đổ vào tháng 7, phần lớn do những bất đồng liên quan đến quyền kiểm soát eo biển này và việc Mỹ từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Kể từ đó, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3, trong khi Iran báo cáo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain hôm 21/11, để trả đũa những vụ xâm nhập bị cáo buộc do drone của Mỹ thực hiện.

Các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp hồi đầu tháng này đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào.