Trong công viên địa chất này, Phia Oắc là một trong ba tuyến du lịch chính. Với đỉnh núi cao 1.931m, những cánh rừng nguyên sinh phủ rêu xanh cùng dấu tích các biệt thự nghỉ dưỡng từ thời Pháp, Phia Oắc - Phia Đén đang trở thành điểm đến được nhiều người yêu thiên nhiên tìm về.

"Nóc nhà" thứ hai của Cao Bằng, mùa đông phủ băng giá

Nằm ở phía Tây tỉnh Cao Bằng, Phia Oắc - Phia Đén là khu vực núi cao nổi bật thuộc Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén. Trong đó, đỉnh Phia Oắc có độ cao 1.931m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ hai của Cao Bằng, chỉ sau đỉnh Phia Boóc.

Nhờ địa hình cao, nơi đây sở hữu điều kiện khí hậu khác biệt so với nhiều khu vực đồng bằng. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, vào mùa hè, nhiệt độ ở khu vực Phia Oắc chỉ dao động khoảng 10-20 độ C. Độ ẩm cao, không khí thường se lạnh và nhiều thời điểm được bao phủ bởi sương mù. Mùa đông trên núi có thể trở nên rét buốt.

Đặc biệt, vào những đợt rét đậm, nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc có thể xuống dưới 0 độ C, băng giá và sương muối phủ trắng cây cỏ. Băng thường hình thành ở độ cao khoảng 1.400m trở lên. Khung cảnh núi rừng chuyển sang màu trắng giữa biển mây khiến Phia Oắc mang vẻ đẹp khá khác biệt so với hình dung thường thấy về vùng núi Đông Bắc.

Đây cũng là lý do khu vực này được nhiều người lựa chọn để săn mây, ngắm cảnh và trải nghiệm không khí lạnh. Thời điểm từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau thường được xem là mùa thích hợp để khám phá, trong đó tháng 12 và tháng 1 có cơ hội bắt gặp băng giá nếu thời tiết xuất hiện những đợt rét sâu.

Rừng rêu nguyên sinh và những biệt thự người Pháp để lại

Không chỉ có khí hậu đặc biệt, Phia Oắc - Phia Đén còn sở hữu hệ sinh thái rừng núi cao khá phong phú. Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 11/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 10.593,5ha, trải rộng trên địa bàn các xã Thành Công, Quang Thành, Phan Thanh, Hưng Đạo và thị trấn Tĩnh Túc thuộc huyện Nguyên Bình (cũ).

Theo số liệu được công bố trên trang thông tin của cơ quan quản lý bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu vực này ghi nhận 1.287 loài thực vật, 496 loài động vật có xương sống và 58 loài động vật quý hiếm. Riêng nhóm thú đã có 30 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Một trong những điểm khiến cảnh quan Phia Oắc trở nên khác biệt là những cánh rừng thường xanh, rừng rêu và rừng lùn trên núi cao. Càng lên cao, thảm thực vật càng thay đổi, nhiều thân cây cổ thụ được bao phủ bởi lớp rêu xanh dày, xen lẫn các loài phong lan và thực vật đặc trưng của vùng núi cao. Vào mùa xuân, hoa đỗ quyên và nhiều loài lan rừng bắt đầu khoe sắc, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng.

Một chi tiết thú vị khác là từ đầu thế kỷ XX, khi đẩy mạnh khai thác quặng tại mỏ thiếc Tĩnh Túc, người Pháp còn chọn nơi đây làm khu nghỉ dưỡng nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan hùng vĩ. Các biệt thự được xây dựng tại xóm Phia Đén từ khoảng những năm 1930. Dấu tích nổi bật nhất còn lại là Biệt thự Đỏ nằm giữa rừng thông, nay chỉ còn bộ khung và mái ngói cũ.

Sự kết hợp giữa cảnh quan núi rừng, khí hậu mát lạnh và những công trình cũ khiến nơi đây không chỉ có giá trị về thiên nhiên mà còn mang nhiều câu chuyện lịch sử đáng khám phá.

Có gì để trải nghiệm khi đến Phia Oắc - Phia Đén?

Ngoài việc chinh phục đỉnh núi và săn mây, hành trình đến Phia Oắc - Phia Đén còn có thể kết hợp khám phá nhiều điểm đến nằm trong khu vực.

Đồi chè Kolia là một trong những địa điểm đáng chú ý. Những đồi chè trên dãy Phia Oắc vốn do người Pháp để lại, sau này được người dân địa phương gìn giữ và phát triển. Khu vực này có khí hậu mát mẻ, nhiều sương, phù hợp với cây chè. Du khách có thể dạo quanh những đồi chè xanh, tìm hiểu quy trình trồng và chế biến chè, đồng thời thưởng thức các sản phẩm chè địa phương.

Đồi chè Kolia. Ảnh: Kolia Organic Farm - Du lịch sinh thái Cao Bằng

Nếu yêu thích không gian văn hóa bản địa, bản Hoài Khao của người Dao Tiền cũng là điểm đến đáng cân nhắc. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt truyền thống, đặc biệt là nghề thêu và kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong trên vải. Du khách có thể tìm hiểu đời sống của người dân, trải nghiệm các hoạt động văn hóa và nghỉ lại tại một số homestay trong bản.

Làng du lịch Hoài Khao. Ảnh: Hoàng Minh Đức

So với những điểm du lịch đã quá quen thuộc ở miền Bắc, Phia Oắc - Phia Đén vẫn mang vẻ đẹp tương đối hoang sơ. Nơi đây có đủ những yếu tố để trở thành điểm nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên hấp dẫn: khí hậu mát lạnh, rừng nguyên sinh, biển mây, cảnh quan núi cao và những câu chuyện lịch sử còn được lưu giữ qua thời gian.

Tổng hợp: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Nhân Dân