Nữ TikToker Meichan (tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000 tại Hà Nội) và bạn trai Hà Còi (tên thật Bùi Thanh Hà) mới đây đã tổ chức lễ dạm ngõ trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Đây là cột mốc đáng nhớ tiếp theo trong hành trình yêu nhau hơn 2 năm của cặp đôi, sau khi cả hai công khai chuyện cầu hôn cách đây hơn một tháng.

Thông tin Meichan sắp về chung nhà với nửa kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng tới cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình đẹp của nữ TikToker Gen Z và chàng phi công trẻ. Trước đó, vào ngày 12/10, Hà Còi đã công khai màn cầu hôn Meichan sau hơn hai năm hẹn hò kín tiếng - đáng chú ý là màn ngỏ lời diễn ra ngay trên bầu trời Florida, Mỹ, nơi anh từng bắt đầu những bước đầu tiên trên hành trình theo đuổi nghề phi công.

Nhan sắc thanh tú, gu thời trang biến hóa linh hoạt

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm ngọt ngào, nhan sắc của Meichan cũng là điểm cộng lớn giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Nữ TikToker sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, nụ cười tươi tắn cùng thần thái trẻ trung. Chính nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo ấy giúp cô dễ dàng "cân" đẹp cả những khoảnh khắc đời thường giản dị lẫn khi xuất hiện tại các sự kiện.

Bên cạnh visual sáng giá, phong cách thời trang của Meichan cũng ngày càng được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa linh hoạt. Khi xuống phố, cô thường ưu ái những trang phục trẻ trung, năng động; lúc khác lại chuyển sang các thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch. Từ những outfit đi làm chỉn chu cho tới các set đồ dạo phố sành điệu, Meichan đều cho thấy sự khéo léo trong cách phối đồ, trở thành nguồn tham khảo phong cách được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Profile "con nhà người ta" và hành trình phát triển sự nghiệp

Meichan là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam khi sở hữu kênh TikTok cán mốc 1 triệu người theo dõi. Cô bắt đầu làm YouTube từ thời gian du học tại Hàn Quốc với những thước phim ghi lại cuộc sống du học sinh từ học tập, sinh hoạt tới trải nghiệm văn hóa bản địa. Dần dần, cô mở rộng nội dung sang phong cách sống, phát triển bản thân, học tập, du lịch, ẩm thực và làm đẹp bằng lối trò chuyện gần gũi, tự nhiên.

Nhờ bảng thành tích học tập ấn tượng, Meichan thường được cộng đồng mạng ưu ái gọi là hình mẫu "con nhà người ta". Cô từng là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần ngành Văn hóa - Truyền thông tại Đại học Yonsei — một trong ba trường đại học danh giá hàng đầu Hàn Quốc và tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2024.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Meichan tiếp tục hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội và góp mặt trong nhiều dự án giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá văn hóa Việt Nam. Cô hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, tham gia các hoạt động truyền thông và kết nối văn hóa. Đáng chú ý, vào tháng 9/2026, Meichan còn được Ban Thư ký ASEAN - Hàn Quốc mời làm người dẫn chương trình tại lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju, Hàn Quốc.