Làm giảng viên thanh nhạc khi mới 22 tuổi

Ở tuổi 35, Dương Hoàng Yến là một trong những giọng ca được đánh giá cao về thực lực của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng nữ cao cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt, cô có thể thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau, từ những bản tình ca nhẹ nhàng đến các ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và nội lực. Ít ai biết, trước khi khẳng định được tên tuổi trên sân khấu, nữ ca sĩ từng hai lần đạt danh hiệu thủ khoa và có nhiều năm gắn bó với công việc giảng dạy.

Dương Hoàng Yến là một trong những giọng ca được đánh giá cao về thực lực của làng nhạc Việt

Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội, là con gái duy nhất trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố cô làm việc tại một cơ quan nhà nước, còn mẹ kinh doanh quán ăn nhỏ, bán xôi và bánh mì.

Thời thơ ấu, Dương Hoàng Yến sống cùng bố mẹ trong căn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông. Một trong những niềm vui lớn nhất của cô khi ấy là được cầm micro, thỏa sức ca hát với dàn karaoke của bố.

Năm 5 tuổi, Dương Hoàng Yến được gia đình cho học đàn, múa và tham gia các hoạt động tại cung thiếu nhi. Dù điều kiện kinh tế không dư dả, bố mẹ vẫn cố gắng tạo điều kiện để con gái phát triển năng khiếu.

Thuở nhỏ, Dương Hoàng Yến từng ao ước có một chiếc đàn organ nhưng không dám nói với bố mẹ vì hiểu rằng chi phí học nghệ thuật đã là một khoản không nhỏ đối với gia đình. Trong một dịp sinh nhật, khi hai bố con đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ, thấy con gái chăm chú nhìn những chiếc đàn, bố cô đã quyết định mua tặng con một chiếc organ.

Mẹ Dương Hoàng Yến cũng dành nhiều thời gian đưa đón con đi học nhạc, bất kể thời tiết nắng hay mưa. Sự vun đắp của gia đình cùng năng khiếu sẵn có giúp cô sớm bộc lộ tài năng và giành nhiều giải thưởng âm nhạc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Năm 17 tuổi, khi đang học lớp 11 tại Trường THPT Đống Đa (Hà Nội), Dương Hoàng Yến đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với hai giải nhất cuộc thi đàn và hát với Casio toàn miền Bắc (2004, 2005), giải nhất Tuổi đời mênh mông (2007), Huy chương vàng Giai điệu tuổi hồng toàn quốc (2007) và giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Cũng ở tuổi 17, Dương Hoàng Yến trở thành một trong 12 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2008. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc thi khiến bố mẹ cô từng nghĩ đến việc khuyên con gái từ bỏ con đường nghệ thuật.

Trước đó, bố Dương Hoàng Yến không muốn con theo nghề ca sĩ vì lo lắng trước những cám dỗ của môi trường giải trí. Trong khi đó, mẹ dù ủng hộ đam mê của con gái nhưng cũng không tránh khỏi những bất an khi chứng kiến con phải đối mặt với áp lực từ sớm.

Sau khi Dương Hoàng Yến bị loại khỏi Sao Mai Điểm hẹn 2008, mẹ cô đã khóc rất nhiều và khuyên con nên dừng lại. Bà lo rằng ngay cả bản thân còn khó lòng chịu đựng được áp lực, huống chi con gái khi ấy mới 17 tuổi.

Lời khuyên của mẹ khiến Dương Hoàng Yến bật khóc. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè, gia đình dần yên tâm để cô tiếp tục theo đuổi đam mê.

Năm 2009, Dương Hoàng Yến đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau quá trình học tập, cô tiếp tục tốt nghiệp với số điểm cao nhất và được nhà trường giữ lại làm giảng viên thanh nhạc khi mới 22 tuổi.

Mất một thập kỷ mới có bản hit mang dấu ấn riêng

Trái ngược với những thành tích nổi bật trong học tập, con đường xây dựng tên tuổi trên thị trường âm nhạc của Dương Hoàng Yến lại không mấy thuận lợi.

Sau Sao Mai Điểm hẹn 2008, nữ ca sĩ có thêm nhiều cơ hội biểu diễn. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai năm sau, những lời mời đi hát dần thưa thớt khi ngày càng có nhiều gương mặt mới xuất hiện.

Để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, năm 2013, Dương Hoàng Yến tiếp tục thử sức tại Giọng hát Việt và trở thành học trò của diva Mỹ Linh. Đến tháng 1/2015, cô cùng nhà thiết kế Hà Duy giành ngôi vị Quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014.

Dù liên tục tham gia các sân chơi âm nhạc và được giới chuyên môn đánh giá cao, Dương Hoàng Yến vẫn chưa có một sản phẩm cá nhân đủ sức tạo dấu ấn trên thị trường nhạc trẻ.

Trong giai đoạn 2015-2016, nữ ca sĩ từng có một số ca khúc kết hợp cùng Bùi Anh Tuấn được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cô cảm nhận công chúng nhớ đến nam đồng nghiệp nhiều hơn mình.

Dương Hoàng Yến từng thừa nhận cảm thấy tủi thân và sốt ruột khi chứng kiến những đồng nghiệp cùng bước ra từ Giọng hát Việt 2013 như Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn lần lượt có những ca khúc gây tiếng vang, trong khi sự nghiệp của bản thân chưa có bước tiến đáng kể.

Thậm chí, có người từng khuyên cô chỉ nên tập trung vào công việc giảng dạy thanh nhạc thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát. Những lời nhận xét ấy khiến nữ ca sĩ không khỏi buồn lòng.

Năm 2017, Dương Hoàng Yến trải qua giai đoạn mất tự tin và gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc trong hơn một năm.

Bước ngoặt đến vào nửa cuối năm 2018. Sau những tín hiệu tích cực từ ca khúc Mình yêu nhau từ kiếp nào, Dương Hoàng Yến quyết định thay đổi tư duy làm nghề, tập trung lựa chọn những sáng tác có giai điệu và ca từ gần gũi hơn với khán giả đại chúng.

Tháng 12/2018, cô phát hành MV Không phải em đúng không?, một bản ballad do nhạc sĩ Khắc Việt sáng tác. Đến cuối tháng 1/2019, MV đã cán mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành sản phẩm thành công nhất của Dương Hoàng Yến kể từ khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khoảng một thập kỷ làm nghề, nữ ca sĩ cuối cùng cũng có được bản hit mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Thành công này tạo đà để Dương Hoàng Yến tiếp tục giới thiệu các sản phẩm như Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn?, Em một mình quen rồi và Xe anh đến đâu em theo đến đó.

Năm 2022, khi công việc tại Hà Nội đã tương đối ổn định, Dương Hoàng Yến quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống và phát triển sự nghiệp. Đây là lựa chọn không dễ dàng đối với nữ ca sĩ, bởi cô phải rời môi trường làm việc quen thuộc để xây dựng thêm các mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội mới.

Sau khi Nam tiến, Dương Hoàng Yến mạnh dạn thử nghiệm những phong cách âm nhạc khác nhau, đồng thời tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Tại Chị đẹp đạp gió 2024, nữ ca sĩ không chỉ phát huy thế mạnh thanh nhạc mà còn thử sức với vũ đạo và mang nhiều loại nhạc cụ như sáo flute, đàn hạc lên sân khấu.

Dương Hoàng Yến 'lột xác' tại Chị đẹp đạp gió 2024

Nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật, Dương Hoàng Yến từng cho rằng việc được đào tạo bài bản là nền tảng quan trọng để một ca sĩ có thể đi đường dài. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra bản thân cần tiết chế kỹ thuật, chú trọng cảm xúc và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để đến gần hơn với công chúng.

Những nỗ lực trong sự nghiệp cũng giúp cuộc sống của gia đình nữ ca sĩ thay đổi. Từng chứng kiến mẹ vất vả mưu sinh bằng việc bán xôi, bánh mì, đến năm 2023, Dương Hoàng Yến cho biết cô đã có thu nhập tương đối ổn định từ việc biểu diễn và dạy học, đủ khả năng để bố mẹ nghỉ ngơi, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.